  • Megjelenítés
Eldőlt, csődbe ment egy ország – pedig több mint 7 százalékkal nő a GDP
Gazdaság

Eldőlt, csődbe ment egy ország – pedig több mint 7 százalékkal nő a GDP

Gyakorlatilag államcsődbe jutott, miután végleg megfeneklettek az adósságrendezési tárgyalások a nemzetközi kötvénytulajdonosokkal – ugyanakkor a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss előrejelzése szerint Etiópia gazdasága idén akár 7,2 százalékkal is bővülhet. A két valóság közötti ellentmondás rávilágít arra, milyen törékeny a kelet-afrikai ország gazdasági modellje, és mennyire korlátozottak a G20 által bevezetett adósságkezelési mechanizmus lehetőségei. Ha az IMF és G20 nem lép, kaszkád indulhat, sorra jöhetnek a hasonló államcsődök világszerte – derül ki az East African cikkéből.

A tárgyalások Etiópia és a hitelezők között október közepén megszakadtak, miután a felek nem tudtak megállapodni a legfontosabb feltételekben az államadósság-törlesztés átstrukturálásáról. A kormány ugyan „jelentős előrelépésről” beszélt, de a valóságban a folyamat két év után zsákutcába jutott.

Az ország 2023 végén nem tudta teljesíteni az egyetlen, egymilliárd dolláros nemzetközi kötvényének kifizetését, és a G20-as mechanizmus keretében adósságrendezési kérelmet nyújtott be – ezzel de facto fizetésképtelenné vált.

Ezzel az állam gyakorlatilag félúton rekedt a csőd és az újrakezdés között.

A hitelezők – köztük a Morgan Stanley Investment Management, a Franklin Templeton, valamint a VR Capital és a Farallon hedge fundok – jelezték: csalódottak a folyamat elakadásában, és immár jogi lépéseket is fontolgatnak. A fő vitapont a „kezelés összehasonlíthatósága” volt, vagyis hogy a magánszektorbeli befektetők ugyanolyan feltételekkel kapjanak haladékot, mint az állami hitelezők. Ez különösen Kínát érinti, amely egyedül Etiópia teljes, 31 milliárd dolláros államadósságának mintegy negyedét tartja kezében. A hitelezők szerint a kormány nem osztott meg velük részleteket a kínai megállapodásokról, így nem tudták megítélni, igazságosak-e a feltételek.

A felek ugyan abban megállapodtak, hogy a befektetők 15 százalékos adósságleírást vállalnának, valamint egy úgynevezett „Value Recovery Instrumentet” kapnának, amely a jövőbeni exportbevételek növekedése esetén kompenzálná a veszteségeiket.

Ám a tárgyalások ennek ellenére is összeomlottak. A kötvény értéke azonnal több mint egy centet esett, bár továbbra is 95 cent körül maradt a dollárra vetítve – ez még mindig a legmagasabb szint 2021 eleje óta.

Az IMF közleményben üdvözölte az eddig elért „előrelépést”, és további tárgyalásokra biztatta a feleket, de a gyakorlatban ezzel csak megerősítette: Etiópia jelenleg finanszírozhatatlan helyzetben van. A Nemzetközi Valutaalap adatai szerint az ország adósságállománya fenntarthatatlan, miközben külföldi tőkepiaci hozzáférése gyakorlatilag megszűnt. A Common Framework, amelyet 2020-ban hoztak létre éppen az ilyen esetek kezelésére, mostanra több ország – köztük Zambia és Ghána – esetében is elakadt.

A Debt Justice nevű londoni civil szervezet vezetője, Tim Jones úgy fogalmazott: a Common Framework „nincs foga”, vagyis képtelen rákényszeríteni a magánhitelezőket az érdemi veszteségvállalásra. A rendszer elvileg egységes asztalhoz ültetné az állami és magánszereplőket, a gyakorlatban azonban a folyamat évekig elhúzódik, miközben az érintett országok pénzügyileg megbénulnak. Etiópia esete tankönyvi példa erre:

a hitelezők között nincs konszenzus, az IMF-fel szemben bizalmatlanság alakult ki, és az ország gazdasága politikailag is törékeny.

Az IMF egyszerre két ponton is főszereplő

Az egyik fő vitapont az IMF előrejelzései körül bontakozott ki. A kötvénytulajdonosok szerint a szervezet alábecsülte az etióp exportbevételek növekedését, különösen az arany és a kávé világpiaci árának emelkedése miatt. A kormány adatai szerint a 2024/25-ös pénzügyi évben az exportbevételek rekordmagas, 8,3 milliárd dollárt értek el, ami messze meghaladja az IMF 6,37 milliárdos becslését.

Ez azt jelenti, hogy a Valutaalap modellszámításai konzervatívabb képet adnak az ország teljesítményéről – ugyanakkor a politikai kockázat, a devizatartalékok szűkössége és az inflációs nyomás miatt az etióp gazdaság stabilitása így rendkívül sérülékeny.

A paradoxon az, hogy miközben Etiópia technikailag fizetésképtelen, az IMF friss októberi előrejelzése szerint

2025-ben 7,2, 2026-ban pedig 7,1 százalékos GDP-növekedés várható.

Ezzel az ország továbbra is a szubszaharai térség egyik leggyorsabban bővülő gazdasága lenne – legalábbis a papíron. A növekedés ugyan elmarad a kormány 9 százalékos céljától, de még így is jóval meghaladja az afrikai átlagos 4,1 százalékot és a globális 3,2 százalékot.

Az IMF hangsúlyozta: a világ gazdasága 2025-ben lassulni fog, részben a kereskedelmi vámháborúk és a fiskális szigorítások miatt. Az Etiópiához hasonló fejlődő országok számára ez azt jelenti, hogy a növekedést egyre inkább a belső reformok és a stabil költségvetési politika tarthatja fenn. Az afrikai állam esetében ez különösen kritikus, hiszen az ország a polgárháború sújtotta északról, a tőkehiányos belső piacról és a külső finanszírozási válságból egyszerre próbál kilábalni.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kínai hitelek feltételei nagyrészt titkosak. A Pekinghez köthető bankok több milliárd dollár értékben finanszírozták az etióp infrastruktúra-fejlesztéseket – vasutakat, vízerőműveket, ipari zónákat –, de az adósság átütemezése politikailag is kényes kérdés. Míg a nyugati hitelezők nyilvános egyeztetéseket és átláthatóságot követelnek, a kínai fél hajlamos kétoldalú, zárt megállapodásokat kötni, ami akadályozza az összehangolt rendezést.

A Reutersnek nyilatkozó Abdulmenan Mohammed, az Egyesült Királyságban élő etióp közgazdász szerint a mostani patthelyzet a legrosszabb forgatókönyv:

A kormány nem jut új pénzhez, a hitelezők nem kapják vissza a pénzüket, és a lakosság szenved a megszorítások miatt.

A szakértő úgy véli, Etiópia kormánya hibát követ el, ha ugyanazokat a feltételeket próbálja minden hitelezőre alkalmazni: „A magánkötvényeseket külön kellene kezelni, különösen, ha gyors megállapodásra akar jutni.”

Bár az infláció 2024/25-ben 19,9-ről 13,9 százalékra mérséklődött, az IMF szerint a kormány célja – az egyszámjegyű infláció – még távolinak tűnik. Az etióp lakosság reáljövedelme folyamatosan csökken, a devizahiány miatt pedig számos importtermék elérhetetlenné vált.

Az ország külső tartalékai 2025-re három hónapnyi importfedezet alá estek, ami a fizetési mérleg összeomlásának jele.

A kormány közleményében ugyan reményét fejezte ki, hogy „a tárgyalások belátható időn belül folytatódhatnak”, de a befektetői bizalom már súlyosan megrendült. A nemzetközi piacok szemében Etiópia immár a csődöt jelentő országok klubjába tartozik, ahol az IMF technikai növekedési előrejelzései legfeljebb statisztikai érdekességek, nem pedig valódi gazdasági kilátások.

Sorra jöhetnek az államcsődök

A legnagyobb kérdés most az, hogy az IMF és a G20 hajlandó lesz-e újragondolni a Common Framework működését, mielőtt más feltörekvő gazdaságok – például Kenya vagy Nigéria – is hasonló adósságcsapdába kerülnek.

Etiópia példája ugyanis azt mutatja, hogy a rendszer képtelen gyors és kiszámítható megoldást kínálni.

Eközben a gazdaságpolitikai illúziók – a 7 százalékos növekedés, a „stabilizálódó infláció”, a reformígéretek – elfedik a tényt, hogy az ország pénzügyileg gyakorlatilag összeomlott.

A papíron gyorsan növekvő, a valóságban azonban csődbe ment Etiópia ma annak szimbóluma, hogy a fejlesztési sikertörténet és a makrogazdasági illúziók között milyen mély a szakadék Afrikában.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen válságra vagyunk egy nagy összeomlástól, de csak vakon tippelgetünk, hogy melyiktől

Újabb két nagy ország szállna be az Ukrajnának szánt jóvátételi hitelbe

Az IMF mentheti meg a csődtől Ukrajnát

Csődbe ment egy ország, az utolsó szalmaszálba kapaszkodnak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Scott Bessent usa
Gazdaság
Fontos telefonhívás a vámháborúban
Pénzcentrum
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility