Eldőlt, csődbe ment egy ország – pedig több mint 7 százalékkal nő a GDP

A tárgyalások Etiópia és a hitelezők között október közepén megszakadtak, miután a felek nem tudtak megállapodni a legfontosabb feltételekben az államadósság-törlesztés átstrukturálásáról. A kormány ugyan „jelentős előrelépésről” beszélt, de a valóságban a folyamat két év után zsákutcába jutott.

Az ország 2023 végén nem tudta teljesíteni az egyetlen, egymilliárd dolláros nemzetközi kötvényének kifizetését, és a G20-as mechanizmus keretében adósságrendezési kérelmet nyújtott be – ezzel de facto fizetésképtelenné vált.

Ezzel az állam gyakorlatilag félúton rekedt a csőd és az újrakezdés között.

A hitelezők – köztük a Morgan Stanley Investment Management, a Franklin Templeton, valamint a VR Capital és a Farallon hedge fundok – jelezték: csalódottak a folyamat elakadásában, és immár jogi lépéseket is fontolgatnak. A fő vitapont a „kezelés összehasonlíthatósága” volt, vagyis hogy a magánszektorbeli befektetők ugyanolyan feltételekkel kapjanak haladékot, mint az állami hitelezők. Ez különösen Kínát érinti, amely egyedül Etiópia teljes, 31 milliárd dolláros államadósságának mintegy negyedét tartja kezében. A hitelezők szerint a kormány nem osztott meg velük részleteket a kínai megállapodásokról, így nem tudták megítélni, igazságosak-e a feltételek.

A felek ugyan abban megállapodtak, hogy a befektetők 15 százalékos adósságleírást vállalnának, valamint egy úgynevezett „Value Recovery Instrumentet” kapnának, amely a jövőbeni exportbevételek növekedése esetén kompenzálná a veszteségeiket.

Ám a tárgyalások ennek ellenére is összeomlottak. A kötvény értéke azonnal több mint egy centet esett, bár továbbra is 95 cent körül maradt a dollárra vetítve – ez még mindig a legmagasabb szint 2021 eleje óta.

Az IMF közleményben üdvözölte az eddig elért „előrelépést”, és további tárgyalásokra biztatta a feleket, de a gyakorlatban ezzel csak megerősítette: Etiópia jelenleg finanszírozhatatlan helyzetben van. A Nemzetközi Valutaalap adatai szerint az ország adósságállománya fenntarthatatlan, miközben külföldi tőkepiaci hozzáférése gyakorlatilag megszűnt. A Common Framework, amelyet 2020-ban hoztak létre éppen az ilyen esetek kezelésére, mostanra több ország – köztük Zambia és Ghána – esetében is elakadt.

A Debt Justice nevű londoni civil szervezet vezetője, Tim Jones úgy fogalmazott: a Common Framework „nincs foga”, vagyis képtelen rákényszeríteni a magánhitelezőket az érdemi veszteségvállalásra. A rendszer elvileg egységes asztalhoz ültetné az állami és magánszereplőket, a gyakorlatban azonban a folyamat évekig elhúzódik, miközben az érintett országok pénzügyileg megbénulnak. Etiópia esete tankönyvi példa erre:

a hitelezők között nincs konszenzus, az IMF-fel szemben bizalmatlanság alakult ki, és az ország gazdasága politikailag is törékeny.

Az IMF egyszerre két ponton is főszereplő

Az egyik fő vitapont az IMF előrejelzései körül bontakozott ki. A kötvénytulajdonosok szerint a szervezet alábecsülte az etióp exportbevételek növekedését, különösen az arany és a kávé világpiaci árának emelkedése miatt. A kormány adatai szerint a 2024/25-ös pénzügyi évben az exportbevételek rekordmagas, 8,3 milliárd dollárt értek el, ami messze meghaladja az IMF 6,37 milliárdos becslését.

Ez azt jelenti, hogy a Valutaalap modellszámításai konzervatívabb képet adnak az ország teljesítményéről – ugyanakkor a politikai kockázat, a devizatartalékok szűkössége és az inflációs nyomás miatt az etióp gazdaság stabilitása így rendkívül sérülékeny.

A paradoxon az, hogy miközben Etiópia technikailag fizetésképtelen, az IMF friss októberi előrejelzése szerint

2025-ben 7,2, 2026-ban pedig 7,1 százalékos GDP-növekedés várható.

Ezzel az ország továbbra is a szubszaharai térség egyik leggyorsabban bővülő gazdasága lenne – legalábbis a papíron. A növekedés ugyan elmarad a kormány 9 százalékos céljától, de még így is jóval meghaladja az afrikai átlagos 4,1 százalékot és a globális 3,2 százalékot.

Az IMF hangsúlyozta: a világ gazdasága 2025-ben lassulni fog, részben a kereskedelmi vámháborúk és a fiskális szigorítások miatt. Az Etiópiához hasonló fejlődő országok számára ez azt jelenti, hogy a növekedést egyre inkább a belső reformok és a stabil költségvetési politika tarthatja fenn. Az afrikai állam esetében ez különösen kritikus, hiszen az ország a polgárháború sújtotta északról, a tőkehiányos belső piacról és a külső finanszírozási válságból egyszerre próbál kilábalni.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a kínai hitelek feltételei nagyrészt titkosak. A Pekinghez köthető bankok több milliárd dollár értékben finanszírozták az etióp infrastruktúra-fejlesztéseket – vasutakat, vízerőműveket, ipari zónákat –, de az adósság átütemezése politikailag is kényes kérdés. Míg a nyugati hitelezők nyilvános egyeztetéseket és átláthatóságot követelnek, a kínai fél hajlamos kétoldalú, zárt megállapodásokat kötni, ami akadályozza az összehangolt rendezést.

A Reutersnek nyilatkozó Abdulmenan Mohammed, az Egyesült Királyságban élő etióp közgazdász szerint a mostani patthelyzet a legrosszabb forgatókönyv:

A kormány nem jut új pénzhez, a hitelezők nem kapják vissza a pénzüket, és a lakosság szenved a megszorítások miatt.

A szakértő úgy véli, Etiópia kormánya hibát követ el, ha ugyanazokat a feltételeket próbálja minden hitelezőre alkalmazni: „A magánkötvényeseket külön kellene kezelni, különösen, ha gyors megállapodásra akar jutni.”

Bár az infláció 2024/25-ben 19,9-ről 13,9 százalékra mérséklődött, az IMF szerint a kormány célja – az egyszámjegyű infláció – még távolinak tűnik. Az etióp lakosság reáljövedelme folyamatosan csökken, a devizahiány miatt pedig számos importtermék elérhetetlenné vált.

Az ország külső tartalékai 2025-re három hónapnyi importfedezet alá estek, ami a fizetési mérleg összeomlásának jele.

A kormány közleményében ugyan reményét fejezte ki, hogy „a tárgyalások belátható időn belül folytatódhatnak”, de a befektetői bizalom már súlyosan megrendült. A nemzetközi piacok szemében Etiópia immár a csődöt jelentő országok klubjába tartozik, ahol az IMF technikai növekedési előrejelzései legfeljebb statisztikai érdekességek, nem pedig valódi gazdasági kilátások.

Sorra jöhetnek az államcsődök

A legnagyobb kérdés most az, hogy az IMF és a G20 hajlandó lesz-e újragondolni a Common Framework működését, mielőtt más feltörekvő gazdaságok – például Kenya vagy Nigéria – is hasonló adósságcsapdába kerülnek.

Etiópia példája ugyanis azt mutatja, hogy a rendszer képtelen gyors és kiszámítható megoldást kínálni.

Eközben a gazdaságpolitikai illúziók – a 7 százalékos növekedés, a „stabilizálódó infláció”, a reformígéretek – elfedik a tényt, hogy az ország pénzügyileg gyakorlatilag összeomlott.

A papíron gyorsan növekvő, a valóságban azonban csődbe ment Etiópia ma annak szimbóluma, hogy a fejlesztési sikertörténet és a makrogazdasági illúziók között milyen mély a szakadék Afrikában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images