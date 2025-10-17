Európa nem hagyhatja, hogy 2%-nál alacsonyabb legyen az infláció

A mindent meghatározó döntés Az amerikai kamatcsökkentési ciklus megindulása meghatározó fejlemény, nemcsak a befektetéseink szempontjából, hanem a forintárfolyam kilátása szempontjából is. Ez lesz a Portfolio következő befektetői klubjának fő témája. Most érdemes regisztrálni.

Az Európai Központi Bank gondoskodik arról, hogy a jövő évre jelzett, a céltól való lemaradás ne mélyüljön tovább – mondta egy interjúban Martins Kazaks, az EKB kormányzótanácsának tagja.

A középtávú 2% elérésére fókuszálunk, és lesz körülötte némi volatilitás

– fogalmazott a vezető, hozzátéve: ha annak kockázata merül fel, hogy az infláció tartósan és jelentősen 2% alatt marad, akkor természetesen lépni kell.

Az EKB előrejelzése szerint 2026-ban 1,7% lesz az infláció, a rákövetkező évben pedig ismét gyorsulás várható, de továbbra is a célszint alatt. Miközben a legtöbb döntéshozó ezek alapján nem lát azonnali beavatkozási kényszert, egyre élénkebb vita zajlik arról, hogyan hat a globális környezet Európára.

Nyolc kamatvágás után, 2%-os szintnél az elemzők és a befektetők szerint csekély az esély egyhamar újabb lépésre.

Az EKB illetékesei ismételten hangsúlyozták, hogy ülésről ülésre döntenek, és elégedettek a jelenlegi szintekkel.

Az IMF washingtoni éves ülései mellett Kazaks azt mondta, hogy a "vágás vagy nem vágás" kérdése nem egyetlen adatponttól függ. Inkább egy szélesebb mutatósor jelezheti, ha az elmaradás elég hosszú és jelentős ahhoz, hogy megelőző lépésre legyen szükség, és ne térjenek el túlságosan a 2%-os céltól. Hozzátette: a döntéshozók hagyhatnak egy kis időt az adatok értékelésére, mert az inflációs várakozások alig mozdultak el az EKB céljától.

A jegybank decemberi ülése a következő olyan alkalom lehet, amikor a gazdaságról és az inflációs kilátásokról intenzívebb vita várható. Ekkorra az EKB új előrejelzésekkel áll elő, amelyekben először szerepel majd a 2028-as év is.

