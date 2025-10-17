Európai térképen látszik a szörnyű igazság: sok helyen óriási a nyomor, Magyarország is érintett

A rendelkezésre álló adatok alapján 93 régió haladta meg a 21%-os EU-átlagot, 4 régió pontosan ezen a szinten állt, míg 146 régióban alacsonyabb értéket mértek.
Öt régióban a mutató több mint kétszerese volt az uniós átlagnak.
A legmagasabb arányt a francia Guyane régióban mérték, 59,5%-kal. Ebbe a körbe tartozott még az olasz Calabria (48,8%) és Campania (43,5%), valamint a spanyol Melilla (44,5%) és Ceuta (42,2%).
2024-ben 25 NUTS 2-es régióban érte el vagy haladta meg a 33%-ot a kitettségi arány. Ezek a régiók elsősorban Görögországban (5 régió), továbbá Bulgáriában, Spanyolországban és Olaszországban (egyaránt 4-4 régió), valamint Romániában és Franciaország legkülső (tengeren túli) régióiban (mindkét esetben 3 régió) koncentrálódtak. Ehhez a csoporthoz két nyugat-európai, túlnyomórészt városi régió is csatlakozott: Belgium fővárosi régiója, valamint a németországi Bréma.
A skála másik végén 26 régióban 12,5% alatt maradt a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata. Ide tartoztak:
- Észak- és Közép-Olaszország hét régiója, köztük a Bolzano–Bozen autonóm tartomány (Provincia autonoma di Bolzano–Bozen), amely az EU legalacsonyabb arányát mutatta (6,6%);
- Csehország nyolc régiójából hat, köztük a Jihozápad (8,8%), amely az EU harmadik legalacsonyabb értékét érte el;
- három régió Belgium északi részén, a Flamand régióban (Vlaams Gewest);
- három régió Ausztriában;
- két régió Lengyelországban, köztük a Varsói fővárosi régió (warszawski stołeczny régió);
- Horvátország, Románia, Szlovénia és Szlovákia fővárosi régiói, közülük a Pozsonyi kerület (Bratislavský kraj) érte el a második legalacsonyabb értéket az EU-ban (8,6%);
- valamint a magyarországi Közép-Dunántúl régió.
Magyarország régióiban az alábbiak szerint alakult a szegénységnek vagy társadalmi kirekesztődésnek kitettek aránya:
- Közép-Dunántúl: 10,2%
- Nyugat-Dunántúl: 11,6%
- Közép-Magyarország: 15,1%
- Dél-Alföld: 22,0%
- Dél-Dunántúl: 23,7%
- Észak-Alföld: 28,0%
- Észak-Magyarország: 28,8%
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
500 éve nem történt olyan a Vatikánban, mint ami jövő héten lesz
Történelmi látogatás készül.
Európai térképen látszik a szörnyű igazság: sok helyen óriási a nyomor, Magyarország is érintett
Van, ahol 10-ből 6-an szegények.
Sok helyen elfogytak az uj iPhone-ok
Hosszú a várólista.
Eldőlt: 400 millió forintra emelik a Demján Sándor Tőkeprogramban felvehető támogatást
A Portfolio és a KAVOSZ közös roadshowjának szekszárdi állomásán jelentették be.
Drága meglepetés várja a nyaralókat több görög szigeten
Új díjak érkezhetnek.
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
40 éves tabut döntene meg Trump - Ebből komoly tiltakozáshullám lehet
Alaszka vadállománya veszélyben.
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.