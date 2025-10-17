Európai térképen látszik a szörnyű igazság: sok helyen óriási a nyomor, Magyarország is érintett

A rendelkezésre álló adatok alapján 93 régió haladta meg a 21%-os EU-átlagot, 4 régió pontosan ezen a szinten állt, míg 146 régióban alacsonyabb értéket mértek.

Öt régióban a mutató több mint kétszerese volt az uniós átlagnak.

A legmagasabb arányt a francia Guyane régióban mérték, 59,5%-kal. Ebbe a körbe tartozott még az olasz Calabria (48,8%) és Campania (43,5%), valamint a spanyol Melilla (44,5%) és Ceuta (42,2%).

2024-ben 25 NUTS 2-es régióban érte el vagy haladta meg a 33%-ot a kitettségi arány. Ezek a régiók elsősorban Görögországban (5 régió), továbbá Bulgáriában, Spanyolországban és Olaszországban (egyaránt 4-4 régió), valamint Romániában és Franciaország legkülső (tengeren túli) régióiban (mindkét esetben 3 régió) koncentrálódtak. Ehhez a csoporthoz két nyugat-európai, túlnyomórészt városi régió is csatlakozott: Belgium fővárosi régiója, valamint a németországi Bréma.

A skála másik végén 26 régióban 12,5% alatt maradt a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata. Ide tartoztak:

Észak- és Közép-Olaszország hét régiója, köztük a Bolzano–Bozen autonóm tartomány (Provincia autonoma di Bolzano–Bozen), amely az EU legalacsonyabb arányát mutatta (6,6%);

Csehország nyolc régiójából hat, köztük a Jihozápad (8,8%), amely az EU harmadik legalacsonyabb értékét érte el;

három régió Belgium északi részén, a Flamand régióban (Vlaams Gewest);

három régió Ausztriában;

két régió Lengyelországban, köztük a Varsói fővárosi régió (warszawski stołeczny régió);

Horvátország, Románia, Szlovénia és Szlovákia fővárosi régiói, közülük a Pozsonyi kerület (Bratislavský kraj) érte el a második legalacsonyabb értéket az EU-ban (8,6%);

valamint a magyarországi Közép-Dunántúl régió.

Magyarország régióiban az alábbiak szerint alakult a szegénységnek vagy társadalmi kirekesztődésnek kitettek aránya:

Közép-Dunántúl: 10,2%

Nyugat-Dunántúl: 11,6%

Közép-Magyarország: 15,1%

Dél-Alföld: 22,0%

Dél-Dunántúl: 23,7%

Észak-Alföld: 28,0%

Észak-Magyarország: 28,8%

