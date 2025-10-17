Extrém gyorsasággal öregszik el Európa és Magyarország

Az első részben fölvillantott fejlemények ellenére még mindig arra építjük a nyugdíjas jövőt, hogy az aktív korú járulékfizetők zokszó nélkül fedezik majd az idősek járandóságát, miközben teljes nyugalommal arra számítanak, hogy a gyerekek nemzedéke felnővén ugyanezt a szívességet megteszi majd nekik is.
A nemzedékek közötti bizalom erős hajtóanyaga egy évszázadon át német precizitással működtette ezt az eredendően bismarcki rendszert, csakhogy mára e bizalom alapja megroskadt, így a paradigma egyre inkább elavulni látszik.
Az eltartási teher nő
A helyzetet leginkább az aktív dolgozókra nehezedő eltartási teher bemutatása jellemezheti. A statisztika négyféle fő mérőszámot alkalmaz az eltartási teher méréséhez:
- Teljes eltartottsági ráta (total age dependency ratio), amely azt mutatja meg, hogy a gyermekkorú (0–14 éves) népesség száma és az idős (65 éves és annál idősebb) népesség száma együttesen hogyan aránylik az aktív korú (15–64 éves) népesség számához.
- Gyermeknépesség eltartottsági rátája (young-age dependency ratio), amely azt mutatja meg, hogy a gyermekkorú (0–14 éves) népesség létszáma hogyan aránylik az aktív korú (15–64 éves) népesség létszámához.
- Idős népesség eltartottsági rátája (old-age dependency ratio), amely azt mutatja meg, hogy az idős (65 éves és annál idősebb) népesség létszáma hogyan aránylik az aktív korú (15–64 éves) népesség létszámához.
- Az öregedési index (ageing index) pedig azt mutatja meg, hogy az idős (65 éves és annál idősebb) népesség létszáma hogyan aránylik a gyermekkorú (0–14 éves) népesség létszámához.
Teljes eltartottsági ráta
Az Eurostat legfrissebb jelentése szerint a teljes eltartottsági ráta az EU átlagában 56,8%. Ez azt a viszonyt fejezi ki, ahogyan
- az EU teljes népességének 14,6%-át kitevő gyermekkorú népesség
- és 21,6%-át kitevő idős népesség létszáma
- aránylik a teljes népesség 63,8%-át kitevő aktív korú népességhez.
Magyarországon a teljes eltartottsági ráta 2,6 százalékpontal alacsonyabb, 54,2%.
Ez azt a viszonyt fejezi ki, ahogyan a teljes magyar népesség 14,5%-át kitevő gyermekkorú népesség és 20,8%-át kitevő idős népesség létszáma aránylik a teljes magyar népesség 64,9%-át kitevő aktív korú népességhez. E mutató szerint Magyarországon közel két aktív korúnak kell egy nem aktív korú ellátásának fedezetét megteremtenie.
Gyermeknépesség eltartottsági rátája
Az Eurostat jelentése szerint a gyermeknépesség eltartottsági rátája az EU átlagában 22,9%.Ez azt a viszonyt fejezi ki, ahogyan az EU teljes népességének 14,6%-át kitevő gyermekkorú népesség létszáma aránylik a teljes népesség 63,8%-át kitevő aktív korú népességhez.
A gyermeknépesség eltartottsági rátája Magyarországon az EU átlaggal közel megegyező érték, 22,3% (ahogyan a teljes magyar népesség 14,5%-át kitevő gyermekkorú népesség létszáma aránylik a teljes népesség 64,9%-át kitevő aktív korú népességhez).
E mutató szerint Magyarországon több mint négy aktív korúnak kell egy gyermek ellátásának fedezetét megteremtenie.
Idős népesség eltartottsági rátája
Az Eurostat jelentése szerint az idős népesség eltartottsági rátája az EU átlagában 33,9% (ahogyan az EU teljes népességének 21,6%-át kitevő időskorú népesség létszáma aránylik a teljes népesség 63,8%-át kitevő aktív korú népességhez).
Az időskorú népesség eltartottsági rátája Magyarországon az EU átlagnál 1,8 százalékponttal kisebb érték, 32,1% (ahogyan a teljes magyar népesség 20,8%-át kitevő időskorú népesség létszáma aránylik a teljes népesség 64,9%-át kitevő aktív korú népességhez). E mutató szerint Magyarországon három aktív korúnak kell egy nyugdíjas ellátásának fedezetét megteremtenie.
Öregedési index
Az öregedési index drámai erővel fejezi ki, hogy az idősek létszáma egyre nagyobb mértékben meghaladja a gyermekek létszámát.
Az öregedési index átagértéke az EU-ban 147,9% (ahogyan a teljes EU népesség 21,6%-át kitevő időskorú népesség létszáma aránylik a 14,6%-ot kitevő gyermekkorú népességhez).
Magyarországon 4,5 százalékponttal kisebb ez a mutató, a mértéke 143,4% (ahogyan a teljes magyar népesség 20,8%-át kitevő időskorú népesség létszáma aránylik a 14,5%-ot kitevő gyermekkorú népességhez).
A fenti adatok átérezhetőségéhez érdemes áttekinteni az egyes korcsoportok létszámait is.
- A gyermekek (0-14 évesek) az EU-ban 65,6 millióan, Magyarországon 1,392 millióan vannak.
-
Az aktív korúak (25-64 évesek) az EU-ban 286,7 millióan, Magyarország 6,23 millióan vannak.
- Az idősek (65 éves és idősebb emberek) az EU-ban 97 millióan (ez tíz Magyarországnyi lakosság!), Magyarországon közel kétmillióan (1,997 millió) vannak.
Cikkem harmadik részében bemutatom, hogy valójában milyen súlyos nehézségek hárulnak a magyar dolgozók korosztályra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket
Kifejezetten intenzív támadás volt - Egész éjjel dolgozott a légvédelem Oroszországban.
Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?
Nézzük meg, mekkora esély van most a háború lezárására a lényegében eredménytelen alaszkai csúcs után.
Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam
830 millió forintból.
Veszélybe került a magyar vagongyártás: elrendelték a Ganz-Mavag és a Dunakeszi Járműjavító felszámolását
40 milliárd forint kellene a megmentésükre.
Európa és Latin-Amerika felé kacsintgat az USA legnagyobb bankja
Jamie Dimon vezérigazgató nyilatkozott.
Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal a csúcstalálkozóról
A budapesti tárgyalás előkészületeit megkezdték.
Újabb nagy bankfelvásárlás hiúsult meg Európában
Nem sikerült a BBVA akciója.
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!