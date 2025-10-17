Fagy és záporok: hétvégére fordulat jön az időjárásban, vasárnap kicsit jobb lesz a helyzet

Szombaton Közép-Európán egy front vonul át: zárt felhőzet inkább csak a Kárpát-medence északkeleti részén, valamint az Alpoktól északra alakul ki, de tartós eső még ott sem valószínű.

Átmeneti intenzívebb zápor viszont szinte sehol sem zárható ki.

Mivel már kellően hűvös a légkör, a Keleti-Alpokban a csapadék havazás formájában érkezhet nagyjából 1500 m fölött, ami erős, viharos széllel társulva nagyon kellemetlen, rossz öltözék mellett veszélyes körülményeket is teremthet.

Az északnyugati szél hatását viszont nemcsak ott, de nagy területen lehet majd érezni, a hőérzetet minden környező országban (és nálunk is) egyértelműen befolyásolhatja. A hajnali 0-10 fokos, tág tartományból 12-15 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A minimumok erősen függnek majd a felhőzet alakulásától, amit jelenleg nagyon nehéz pontosan becsülni, minden esetre a medence északkeleti, keleti, valamint délnyugati tájain van nagyobb esély fagyponthoz közeli értékekre.

Vasárnapra a front és felhőzete elvonul, a Kárpát-medence nagy részén nyugodtabb, naposabb idő lesz, csapadék nélkül. Erdélyben és az Északkeleti-Kárpátok mentén lehet még ekkor is borongós idő.

Szombaton tehát a záporok pontos kialakulási helye, vasárnap a fagy mértéke és kiterjedése az előrejelzés legbizonytalanabb pontjai, de az kijelenthető, hogy a hét utolsó napja lehet kellemesebb a kültéri tevékenységek szempontjából - írja a Weather on Maps.

