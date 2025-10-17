Fontos telefonhívás a vámháborúban

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pénteken, telefonon egyeztet Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettessel a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokról.

A hírt a CNBC munkatársa, Eamon Javers egy magas rangú Trump-kormányzati tisztviselőre hivatkozva közölte. További részletek – például a hívás pontos időpontja vagy a következő lépések – egyelőre nem ismertek.

A tervezett beszélgetés előrelépést jelezhet a múlt héten megromlott amerikai-kínai viszonyban. Donald Trump elnök Peking új exportkorlátozásaira válaszul további, akár 100%-os vámot helyezett kilátásba a kínai importtal szemben.

Arra a kérdésre, miként hatna egy ekkora új vám a gazdaságra, Donald Trump amerikai elnök a Fox Businessnek így fogalmazott: "nem fenntartható, de ez a szám".

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Bonnie Cash