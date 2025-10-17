  • Megjelenítés
Fontos telefonhívás a vámháborúban
Gazdaság

Fontos telefonhívás a vámháborúban

Portfolio
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pénteken, telefonon egyeztet Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettessel a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokról.

A hírt a CNBC munkatársa, Eamon Javers egy magas rangú Trump-kormányzati tisztviselőre hivatkozva közölte. További részletek – például a hívás pontos időpontja vagy a következő lépések – egyelőre nem ismertek.

A tervezett beszélgetés előrelépést jelezhet a múlt héten megromlott amerikai-kínai viszonyban. Donald Trump elnök Peking új exportkorlátozásaira válaszul további, akár 100%-os vámot helyezett kilátásba a kínai importtal szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a vámháborúban: Trump szerint ez nem mehet így tovább - Elnöki találkozó jön Kínával

Magyarországnak nagyon fájdalmas gellert kapott az EU-Kína gazdasági háború

Arra a kérdésre, miként hatna egy ekkora új vám a gazdaságra, Donald Trump amerikai elnök a Fox Businessnek így fogalmazott: "nem fenntartható, de ez a szám".

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Bonnie Cash

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kávé
Gazdaság
Mi történt a kávé árával, amelyet nem véd az árrésstop?
Pénzcentrum
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility