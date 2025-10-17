Fontos változás jön a választásoknál

A Nemzeti Választási Iroda bővíti a választópolgárok számát érintő adatközlését - jelentette be pénteki közleményében a szervezet.

A mai naptól választópolgári adatok újabb körét és választási naptárat tesz közzé a Nemzeti Választási Iroda.

A választások hivatalos honlapjának alábbi aloldalán található országos egyéni választókerületek nyilvántartása a mai naptól, napi frissítéssel kiegészül

az országos egyéni választókerületekben szereplő választópolgárok számával.

A következő aloldalon települési bontásban és országos egyéni választókerületek szerint összesítve, heti frissítéssel megtalálhatóak a választópolgárok számára vonatkozó adatok letölthető és feldolgozható formátumban.

Azt is hozzátette az NVI, hogy a politikai reklámtevékenység átláthatóságáról és célzott folytatásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/900 sz. rendeletének 26. cikk (1) bekezdése értelmében az NVI, napi frissítéssel közzéteszi továbbá a kampányidőszak megjelölésével ellátott választási naptárat, amely tartalmazza az elkövetkező választások időpontjait. A választási naptár az alábbi aloldalon érhető el.

Közben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pénteken bejelentette a Telex tudósítása szerint, hogy lesz egy párhuzamos szavazatszámlálása a Tiszának. Szerinte annak érdekében, hogy az emberek elhiggyék az eredményt, a szavazatszámlálóknak mindent rögzíteniük kell az összesítésnél. Az ellenzéki politikus abban bízik, hogy a párhuzamos számlálással előbb látják majd a pontos eredményeket.

