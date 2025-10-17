Franciaország drasztikus lépésre kényszerült: betiltották a szarvasmarhák exportját és a bikaviadalokat

Franciaország átmeneti exporttilalmat és rendezvénystopot vezetett be a szarvasmarha-állományban terjedő csomós bőrbetegség miatt, amely először jelent meg az országban.

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A francia mezőgazdasági minisztérium pénteken jelentette be, hogy október 18-tól november 4-ig megtiltja a szarvasmarhák exportját és az olyan rendezvényeket, mint a bikaviadal. Az intézkedéseket november 5-én feloldhatják, ha az egészségügyi helyzet ezt lehetővé teszi.

A csomós bőrbetegség egy rovarok által terjesztett vírus, amely hólyagokat okoz a szarvasmarhákon és bivalyokon, valamint csökkenti a tejtermelést.

Bár emberre nem veszélyes, jelentős gazdasági károkat és kereskedelmi korlátozásokat eredményez.

A betegség nyári visszaesés után októberben ismét terjedni kezdett Franciaországban, az Alpokból a Jura és Ain régiókba jutott el. A héten három járványgócot fedeztek fel a spanyol határ közelében is.

A legutóbbi elszigetelt járványgócok megjelenése aggodalomra ad okot, és valószínűleg állatok mozgásának következménye, amelyek közül néhány illegális volt

- közölte a minisztérium.

Annie Genevard francia mezőgazdasági miniszter a Jurában tett látogatása során hangsúlyozta, hogy a francia állattenyésztés jövője forog kockán. "Kritikus pillanatban vagyunk. Elengedhetetlen, hogy folytassuk erőfeszítéseinket a francia szarvasmarha-állomány védelme érdekében" - mondta.

A vírus történelmileg Afrikában és a Közel-Keleten volt jelen, de Nyugat-Európában tavaly júniusig nem fordult elő, amikor az első járvány Szardínia szigetén, majd Franciaországban jelent meg. Spanyolország múlt héten jelentette az első esetet. A héten a délnyugat-franciaországi Pireneusok-Orientales három településén - La Bastide, Oms és Valmanya - találtak eseteket, ami kötelező oltási kampányt indított el a környéken. Az érintett falvak közel vannak egymáshoz és mintegy 30 kilométerre a spanyol határtól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images