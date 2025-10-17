  • Megjelenítés
Gazdaság

Három autó ütközött az M3-as autópályán Budapest felé

Portfolio
Három személygépkocsi ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető szakaszán, ami jelentős forgalmi fennakadást okoz - jelentette a Katasztrófavédelem.

Baleset történt az M3-as autópálya fővárosba vezető oldalán, ahol három személyautó ütközött össze a 11-es számú lehajtó előtti szakaszon.

A helyszínre érkező fővárosi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést, és áramtalanították a balesetben érintett járműveket.

A közlekedési hatóságok tájékoztatása szerint a sérült autók két forgalmi sávot foglalnak el.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
D_PRG20241128002
Gazdaság
Magyarország és az Egyesült Államok újratárgyalja a felmondott adóegyezményt
Pénzcentrum
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility