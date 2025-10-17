Három autó ütközött az M3-as autópályán Budapest felé
Baleset történt az M3-as autópálya fővárosba vezető oldalán, ahol három személyautó ütközött össze a 11-es számú lehajtó előtti szakaszon.
A helyszínre érkező fővárosi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést, és áramtalanították a balesetben érintett járműveket.
A közlekedési hatóságok tájékoztatása szerint a sérült autók két forgalmi sávot foglalnak el.
Franciaország drasztikus lépésre kényszerült: betiltották a szarvasmarhák exportját és a bikaviadalokat
Egy betegség miatt léptek.
Befektetők szólították fel a kávéóriást: folytassák a tárgyalást!
Szerződjenek a szakszervezettel!
Kiszivárgott a belső dokumentum: megtudhattuk, mi történt az M30-as autópályával
Lázár János minisztériuma betiltotta a kommunikációt,
Bekeményít az európai nagyhatalom: 100 ezer eurós adóemelést kapnak a szupergazdagok
A dúsgazdagok nem fognak örülni.
Európa nem hagyhatja, hogy 2%-nál alacsonyabb legyen az infláció
Megszólalt az európai pénzügyi vezető.
500 éve nem történt olyan a Vatikánban, mint ami jövő héten lesz
Történelmi látogatás készül.
Európai térképen látszik a szörnyű igazság: sok helyen óriási a nyomor, Magyarország is érintett
Van, ahol 10-ből 6-an szegények.
Sok helyen elfogytak az uj iPhone-ok
Hosszú a várólista.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?