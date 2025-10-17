Magyarország és az Egyesült Államok újratárgyalja a felmondott adóegyezményt

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára Washingtonban tárgyalt Kenneth Kies amerikai pénzügyminisztériumi államtitkárral a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról. A megbeszélésen a két ország gazdasági kapcsolatait és a jövőbeni együttműködési lehetőségeket is áttekintették. A felek megállapodtak abban, hogy szakértői szinten megkezdik a közös munkát az egyezmény helyreállításán - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kenneth Kies, az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának adópolitikáért felelős államtitkára hivatalában fogadta Lóga Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkárát. A tárgyaláson a felek a két ország gazdasági helyzetét és a bilaterális kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit vitatták meg.

A tárca közleménye szerint a megbeszélés középpontjában a 2022 júliusában felmondott, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállítása állt. A két fél abban állapodott meg, hogy szakértői szinten

megkezdik az előkészítő munkát a megállapodás újratárgyalására.

Az Egyesült Államok Magyarország egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, különösen a szolgáltatások területén, és a harmadik legnagyobb külföldi befektetőnek számít. Az amerikai vállalatok mintegy húszezer magyar munkavállalónak biztosítanak megélhetést.

Mi történt a magyar-amerikai kettős adóztatást elkerülő egyezménnyel?



Az Egyesült Államok 2022. július 8-án hivatalosan felmondta az 1979 óta hatályban lévő magyar–amerikai kettős adóztatási egyezményt. Ez azt jelentette, hogy az Amerikában szerzett jövedelem forrása miatt levont adók esetében a 2024. január 1-jétől kezdődően már nem lehetett szerződéses kedvezményt igénybe venni. Új egyezmény jelenleg nincs hatályban; a 2010-ben előkészített, módosított megállapodás amerikai ratifikáció hiányában sosem lépett életbe. 2024-től kezdve tehát a korábbi egyezmény által biztosított előnyök (például alacsonyabb forrásadó-kulcsok) megszűntek, ezért számos amerikai forrású jövedelem (például befektetés útján szerzett tőkejövedelem) esetén magyar illetőségűekre az általános amerikai 30 százalékos törvényi adókulcs érvényes.

Lóga Máté washingtoni látogatása során a Nemzetközi Valutaalap éves közgyűlésén is részt vesz, valamint egyeztetéseket folytat a vezető hitelminősítők és befektetési bankok képviselőivel.

Korábban Orbán Viktor is említést tett arról, hogy Trumppal is egyeztetni fog a kérdésben.

