Megjött a hatóság jelentése, 220 ezer beteg egy hét alatt – az új járványszezon már most erősebb, mint a tavalyi

A friss adatok alapján a 2025-2026-os felsőlégúti szezon járványgörbéje magasabb szinten indul, mint 2024-25-ben láttunk, pedig a tavalyi szezonban jelentős és gyors volt a fertőződés üteme.
Szokás szerint kormegoszlást is közölt az NNGYK a heti jelentésében. Az influenzaszerű megbetegedés esetén: a betegek 20,0%-a 0-14 éves gyermek, 37,1%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 31,5%-uk a 35-59 évesek, 11,4%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzés esetén: a betegek 43,7%-a 0-14 éves gyermek, 27,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 19,6%-uk a 35-59 évesek, 9,5%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.
A 41. héten összesen 185 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába.
- A sentinel orvosok által beküldött 155 minta közül 32 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. A SARS-CoV-2 pozitivitási arány 20,6% volt.
- A sentinel kórházak által beküldött 16 minta közül kilenc betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki.
- A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 14 légúti minta közül egy influenza A(H1N1pdm09), kettő SARSCoV-2, egy bocavírus, három rhinovírus pozitív volt.
A 41. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.
A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 41. héten 99 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 11 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.
A kórházi ápolást igénylő 99 SARI beteg 24,2%-a (24 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 46,5%-a (46 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 39 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. A COVID-19 fertőzöttek 69,2%-a (27 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Komka Péter
