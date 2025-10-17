  • Megjelenítés
Megjött a hatóság jelentése, 220 ezer beteg egy hét alatt – az új járványszezon már most erősebb, mint a tavalyi
A 41. héten 27 500 fő fordult orvoshoz influenzaszerű, és 217 300 fő akut légúti fertőzés tüneteive az országban - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentéséből, amely a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslésen alapul.

A friss adatok alapján a 2025-2026-os felsőlégúti szezon járványgörbéje magasabb szinten indul, mint 2024-25-ben láttunk, pedig a tavalyi szezonban jelentős és gyors volt a fertőződés üteme.

Szokás szerint kormegoszlást is közölt az NNGYK a heti jelentésében. Az influenzaszerű megbetegedés esetén: a betegek 20,0%-a 0-14 éves gyermek, 37,1%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 31,5%-uk a 35-59 évesek, 11,4%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az akut légúti fertőzés esetén: a betegek 43,7%-a 0-14 éves gyermek, 27,2%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 19,6%-uk a 35-59 évesek, 9,5%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A 41. héten összesen 185 betegtől érkezett légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába.

  • A sentinel orvosok által beküldött 155 minta közül 32 betegnél a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét igazolták. A SARS-CoV-2 pozitivitási arány 20,6% volt.
  • A sentinel kórházak által beküldött 16 minta közül kilenc betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki.
  • A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 14 légúti minta közül egy influenza A(H1N1pdm09), kettő SARSCoV-2, egy bocavírus, három rhinovírus pozitív volt.

A 41. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról nem érkezett jelentés.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 41. héten 99 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 11 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban.

A kórházi ápolást igénylő 99 SARI beteg 24,2%-a (24 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 46,5%-a (46 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 39 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. A COVID-19 fertőzöttek 69,2%-a (27 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt.

