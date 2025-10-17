  • Megjelenítés
Megmenekül egy vasútvonal, pedig bezárták volna az akkumulátorgyár miatt
Gazdaság

Megmenekül egy vasútvonal, pedig bezárták volna az akkumulátorgyár miatt

Portfolio
A Debrecen-Nagykereki vasútvonal fejlesztése modernizációt jelent, amely biztosítja a kistelepülések elérhetőségét, miközben új gyorsforgalmi összeköttetést teremt Debrecen és Nagyvárad között, valamint támogatja a repülőtér bővítését és csökkenti a környék zajterhelését – számolt be a Világgazdaság.

A debreceni önkormányzat csütörtöki közleménye szerint a 106-os Debrecen-Nagykereki vasútvonal fejlesztése nem megszüntetést, hanem korszerűsítést jelent. A beruházás révén a térség kistelepülései továbbra is rendelkeznek majd vasúti kapcsolattal, miközben létrejön egy új, gyorsforgalmú összeköttetés Debrecen és Nagyvárad között.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tervei alapján a nagysebességű 104-es vasútvonal kiépítése mellett a helyi és térségi közlekedés zavartalanul működhet tovább.

A fejlesztés biztosítja, hogy Sáránd, Derecske, Konyár, Pocsaj, Kismarja és Nagykereki továbbra is könnyen megközelíthető maradjon.

A műszaki megoldás szerint a 104-es vonal Debrecen és Berettyóújfalu között épül meg, míg a 106-os vonal korszerűsített formában párhuzamosan üzemel majd.

Az első 12 kilométeren közös nyomvonalon haladnak, majd a 104-es új nyomvonalon ágazik el a gyorsforgalom számára, a 106-os pedig Derecske-Vásártérig biztosítja a megszokott eljutási lehetőségeket a kisebb településekre.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte: "a fejlesztés kettős célt szolgál. Egyrészt a térségi vasúti kapcsolat megőrzését, másrészt a Debrecen-Nagyvárad közötti, 21. századi gyorsvasúti összeköttetés létrehozását."

Kapcsolódó cikkünk

Brüsszel kényszerítheti ki Kínából, hogy akkugyáraikból a tagállamok is profitáljanak

Fontos változások a vonatközlekedésben: több vonalon is módosul a menetrend

Megnyílt a Budapest Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
portre_v3_1013_
Gazdaság
Kijózanodás az AI-piacon: most dől el, ki tud ebből profitálni Magyarországon
Pénzcentrum
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility