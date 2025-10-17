Megmenekül egy vasútvonal, pedig bezárták volna az akkumulátorgyár miatt

A debreceni önkormányzat csütörtöki közleménye szerint a 106-os Debrecen-Nagykereki vasútvonal fejlesztése nem megszüntetést, hanem korszerűsítést jelent. A beruházás révén a térség kistelepülései továbbra is rendelkeznek majd vasúti kapcsolattal, miközben létrejön egy új, gyorsforgalmú összeköttetés Debrecen és Nagyvárad között.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tervei alapján a nagysebességű 104-es vasútvonal kiépítése mellett a helyi és térségi közlekedés zavartalanul működhet tovább.

A fejlesztés biztosítja, hogy Sáránd, Derecske, Konyár, Pocsaj, Kismarja és Nagykereki továbbra is könnyen megközelíthető maradjon.

A műszaki megoldás szerint a 104-es vonal Debrecen és Berettyóújfalu között épül meg, míg a 106-os vonal korszerűsített formában párhuzamosan üzemel majd.

Az első 12 kilométeren közös nyomvonalon haladnak, majd a 104-es új nyomvonalon ágazik el a gyorsforgalom számára, a 106-os pedig Derecske-Vásártérig biztosítja a megszokott eljutási lehetőségeket a kisebb településekre.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte: "a fejlesztés kettős célt szolgál. Egyrészt a térségi vasúti kapcsolat megőrzését, másrészt a Debrecen-Nagyvárad közötti, 21. századi gyorsvasúti összeköttetés létrehozását."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images