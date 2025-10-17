Megremegett a föld Magyarországon: itt vannak az első jelentések a földrengésről

Magyarországi helyi idő szerint 19:17-kor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Pest vármegyei Inárcs közelében.

A földrengést az epicentrum közelében érezhette a lakosság, eddig Inárcs településről érkezett bejentés - jelezte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Az intézet azt kérte a lakosságtól, hogy aki érezte a földrengést, az töltse ki az obszervatóriumu kérdőívét az alábbi linken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio