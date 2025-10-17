Megszólalt az orosz nagykövetség Putyin budapesti látogatásáról

Az orosz nagykövetség sajtószolgálata a TASSZ hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy a magyar féllel a külügyminisztériumon keresztül tartják a munkakapcsolatot.

Amint hivatalosan megerősítik Vlagyimir Putyin és Donald Trump budapesti találkozóját, felvesszük a kapcsolatot

- tájékoztattak.

Trump a Putyinnal csütörtökön folytatott telefonbeszélgetést követően jelentette be, hogy megállapodtak egy közeli budapesti találkozóban. Jurij Usakov, Putyin tanácsadója akkor elmondta, hogy Moszkva és Washington azonnal megkezdi a két vezető budapesti találkozójának megszervezését.

A magyar miniszterelnök utasítást adott egy szervezőbizottság felállítására, és közölte, hogy a munka "csütörtök este óta folyamatban van".

