Megszólalt az orosz nagykövetség Putyin budapesti látogatásáról
Gazdaság

Oroszország budapesti nagykövetsége készen áll az együttműködésre az Orbán Viktor által létrehozott szervezőbizottsággal, amely Vlagyimir Putyin és Donald Trump lehetséges budapesti találkozóját készíti elő - közölte a Tass.

Az orosz nagykövetség sajtószolgálata a TASSZ hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy a magyar féllel a külügyminisztériumon keresztül tartják a munkakapcsolatot.

Amint hivatalosan megerősítik Vlagyimir Putyin és Donald Trump budapesti találkozóját, felvesszük a kapcsolatot

- tájékoztattak.

Trump a Putyinnal csütörtökön folytatott telefonbeszélgetést követően jelentette be, hogy megállapodtak egy közeli budapesti találkozóban. Jurij Usakov, Putyin tanácsadója akkor elmondta, hogy Moszkva és Washington azonnal megkezdi a két vezető budapesti találkozójának megszervezését.

A magyar miniszterelnök utasítást adott egy szervezőbizottság felállítására, és közölte, hogy a munka "csütörtök este óta folyamatban van".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

