Merre tart a hazai műtárgypiac?

A Kieselbach Galéria a szokott igényességgel állította össze a kínálatot, a választékból nem hiányzott a „nagyágyú” sem, hiszen Munkácsy Mihály ikonikus műve, az Ecce Homo monumentális olajvázlata történelmet írhatott volna. Hogy pontosan miként került a kép az aukcióra, hogy kire számítottak vevőként az eladók, egyáltalán forgalomképes-e, vagy védett fő műről van-e szó, nem derült ki a rendezvény előtt.
Amit tudni lehetett, a 260 millió forintról indított, hajdan Latabár Kálmán gyűjteményét is gazdagító vászon becsértékét 280-380 millió forint közé lőtte be a galéria. Munkácsy életműrekordja 22 évvel ezelőtt született a Virág Judit Galéria árverésén: a Poros út 220 millió forintért kelt el 2003-ban.
Az Ecce Homo most nem járt sikerrel, egyelőre találgatni lehet a fiaskó okait, az is lehet, csak az időzítés volt rossz.
A klasszikus sztárok sem arattak most
Ami az általános piaci helyzetet illeti, azzal kapcsolatban következtetéseket nyilvánvalóan nem lehet levonni egy ilyen különleges tétel sorsának alakulásából, a probléma csak az, hogy a „mezei” üzletmenet sem szolgált egyértelmű üzenettel. Ami érzékelhető volt, a
vevők friss árura vágynak, nem hajlandók esztelenül költekezni, de a hazai piac klasszikus, biztos értéknek tartott sztárjai sem arattak ezúttal.
Visszamaradtak Rippl-Rónai, Scheiber Hugó, Kádár Béla, Czigány Dezső, Márffy Ödön, Vörös Géza, Szőnyi István, Frank Frigyes, Iványi Grünwald, Anna Margit alkotások, mind kiváló minőségű, és a korábbi tapasztalatok alapján a beárazásuk sem tűnt túlzónak.
Talán csak a néhány kép esetében nagyon tágra belőtt becsértékolló ad okot a gyanúra, hogy az eladók sem igazán tudták belőni a portéka piacképes árát. De nem volt igazi érdeklődés a kivételes „lakásdekorációk” iránt sem, amelyek pedig mostanság kelendők a világpiacon. Így például Batthyány Gyula vásznai, köztük egy különlegesen dekoratív színes esküvői kavalkád, 30-38 millió forint közé tett becsértékkel, 27 milliós kikiáltással, ugyancsak a visszamaradt tételek számát gyarapították.
A főszerep Vaszary alkotásának jutott
Továbblépve az eladott portékák irányába, ott sem volt felhőtlen az üzlet. Fő művek alig mozdultak el a kikiáltási árról, többségük jócskán elmaradt még az alsó becsértéktől is.
- Így járt Rippl Rónai önarcképe, amelyet 5 millió forintért sikerült eladni,
- Vaszary János A tenger csodálói című képe pedig 14 millióért talált vevőt, miközben 18 és 28 millió közé tették értékét,
- Egry József balatoni képének kikiáltási árát ugyan 2 millióval felsrófolták, de a 15 milliós leütés jócskán elmarad a 26-48 millió közé tett becsértéktől. Itt felmerül a kérdés, hogy a 22 milliós rés az értékelésben, mennyire bizonytalanította el a vásárlókat.
A középmezőnyben is lanyhább volt az alkukedv, a néhányszázezres kategóriából csak kevés tétel lendült át a milliós határon.
A végére hagytuk a sikertörténeteket, amelyben a főszerep Vaszary János alkotásának jutott. Bár nem mindent vittek az 1939-ben elhunyt alkotó kalapács alá került műveiből,
a 70 millió forinton kikiáltott Liguriai tengerpart kizökkentette a közömbösségből a publikumot, 104 millió forintra tornázták fel árát a licitálók.
Az előzetes, nagyvonalúnak tűnő, becslés 85 és 140 millió közé lőtte be a vászon értékét.
A pozitívumok között kell említeni
- Frank Frigyes Gare Saint-Lazare (Párizs) című vásznát, amelyet 26 milliónál ütöttek le, alsó becsértéke 18 millió volt.
- És hogy valóban igényli a fizetőképes kereslet a kínálatfrissítést, azt jelzi például egy itthon kevésbé ismert, az Amerikába kivándorolt Fredric Karoly (1898-1987) vásznának sikere. A Permutáció (Bangladesh) című, Pollock stílusában alkotott, nagyméretű absztrakt expresszionista festmény 14 millióért talált vevőt.
- Barzó Endre művei sem gyakran fordulnak meg az aukciós színpadon, ezúttal a Tokaji szőlőhegy (1936) című, meseszerű kultúrtáj 8,5 millió forintot ért valakinek.
A női alkotók művei jól szerepeltek
És végül a női alkotók, akik, ha lehet mondani, megmentették a renomét.
- Járicz Rózsa Modell (Ülő akt párizsi műteremben) című 1929-es képe 6,5 milliónál indult, 15 milliónál koppant a kalapács.
- Perényi Lenke (Madeline Pereny) alkotása, egy fodros galléros fiatal lány, letagadhatatlan Picasso hatással, 3,6 milliós leütéssel, meglepetésszerű bemutatkozása lett egykori szülőföldjén a rég elfeledett, főként New York-ban alkotó emigráns festőnek.
- Egy talán kevésbé divatos, art deko alkotó, Péter Mária fiatal lányportréja, felső becsértékén átlépve, 4,6 milliót ért,
- és a közelmúlt felfedezettje, Móricz Margit 1940-es Kék harmónia (Femme fatale) című műve 9 millióért kelt el.
- Az absztrakció és a figurális ábrázolás között ingázó Gedő Ilka, akinek alkotásait nagy nyugati múzeumok őrzik, itthon is berobbant, a Kék hátterű rózsakertet 7 millió forintnál ütötték le a Kieselbach-aukción.
A hétvégén porondra lép Virág Judit is, ahogy az megszokott, kivételes Zsolnay- és festménykínálattal, köztük hosszú külföldi lappangás után nemrég előkerült Kmetty János és Vaszary János alkotásokkal.
Címlapkép: Vaszary János: Olasz Riviéra (Liguriai tengerparton) (1937) (Forrás: Kieselbach Galéria)
