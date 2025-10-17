Merre tart a hazai műtárgypiac?

Kusza képet kaptunk a hazai műtárgypiac aktuális állapotáról a hét eleji Kieselbach-aukción. Az őszi szezonban a két piacvezető galéria – a Virág Judit és a Kieselbach – közül elsőként az utóbbi lépett porondra, és az inkább csalódást okozó eredmények még iránymutatásra sem jók. Nem igazán érzékelhető, hogy mit keresnek a vevők, ahogy az sem, hogy a gyűjtők vagy a befektetési lehetőségeket kereső pénzemberek irányították-e az eseményeket.

A Kieselbach Galéria a szokott igényességgel állította össze a kínálatot, a választékból nem hiányzott a „nagyágyú” sem, hiszen Munkácsy Mihály ikonikus műve, az Ecce Homo monumentális olajvázlata történelmet írhatott volna. Hogy pontosan miként került a kép az aukcióra, hogy kire számítottak vevőként az eladók, egyáltalán forgalomképes-e, vagy védett fő műről van-e szó, nem derült ki a rendezvény előtt.

Amit tudni lehetett, a 260 millió forintról indított, hajdan Latabár Kálmán gyűjteményét is gazdagító vászon becsértékét 280-380 millió forint közé lőtte be a galéria. Munkácsy életműrekordja 22 évvel ezelőtt született a Virág Judit Galéria árverésén: a Poros út 220 millió forintért kelt el 2003-ban.

Az Ecce Homo most nem járt sikerrel, egyelőre találgatni lehet a fiaskó okait, az is lehet, csak az időzítés volt rossz.

A klasszikus sztárok sem arattak most

Ami az általános piaci helyzetet illeti, azzal kapcsolatban következtetéseket nyilvánvalóan nem lehet levonni egy ilyen különleges tétel sorsának alakulásából, a probléma csak az, hogy a „mezei” üzletmenet sem szolgált egyértelmű üzenettel. Ami érzékelhető volt, a

vevők friss árura vágynak, nem hajlandók esztelenül költekezni, de a hazai piac klasszikus, biztos értéknek tartott sztárjai sem arattak ezúttal.

Visszamaradtak Rippl-Rónai, Scheiber Hugó, Kádár Béla, Czigány Dezső, Márffy Ödön, Vörös Géza, Szőnyi István, Frank Frigyes, Iványi Grünwald, Anna Margit alkotások, mind kiváló minőségű, és a korábbi tapasztalatok alapján a beárazásuk sem tűnt túlzónak.

Talán csak a néhány kép esetében nagyon tágra belőtt becsértékolló ad okot a gyanúra, hogy az eladók sem igazán tudták belőni a portéka piacképes árát. De nem volt igazi érdeklődés a kivételes „lakásdekorációk” iránt sem, amelyek pedig mostanság kelendők a világpiacon. Így például Batthyány Gyula vásznai, köztük egy különlegesen dekoratív színes esküvői kavalkád, 30-38 millió forint közé tett becsértékkel, 27 milliós kikiáltással, ugyancsak a visszamaradt tételek számát gyarapították.

A főszerep Vaszary alkotásának jutott

Továbblépve az eladott portékák irányába, ott sem volt felhőtlen az üzlet. Fő művek alig mozdultak el a kikiáltási árról, többségük jócskán elmaradt még az alsó becsértéktől is.

Így járt Rippl Rónai önarcképe , amelyet 5 millió forintért sikerült eladni,

, amelyet 5 millió forintért sikerült eladni, Vaszary János A tenger csodálói című képe pedig 14 millióért talált vevőt, miközben 18 és 28 millió közé tették értékét,

pedig 14 millióért talált vevőt, miközben 18 és 28 millió közé tették értékét, Egry József balatoni képének kikiáltási árát ugyan 2 millióval felsrófolták, de a 15 milliós leütés jócskán elmarad a 26-48 millió közé tett becsértéktől. Itt felmerül a kérdés, hogy a 22 milliós rés az értékelésben, mennyire bizonytalanította el a vásárlókat.

A középmezőnyben is lanyhább volt az alkukedv, a néhányszázezres kategóriából csak kevés tétel lendült át a milliós határon.

A végére hagytuk a sikertörténeteket, amelyben a főszerep Vaszary János alkotásának jutott. Bár nem mindent vittek az 1939-ben elhunyt alkotó kalapács alá került műveiből,

a 70 millió forinton kikiáltott Liguriai tengerpart kizökkentette a közömbösségből a publikumot, 104 millió forintra tornázták fel árát a licitálók.

Az előzetes, nagyvonalúnak tűnő, becslés 85 és 140 millió közé lőtte be a vászon értékét.

A pozitívumok között kell említeni

Frank Frigyes Gare Saint-Lazare (Párizs) című vásznát , amelyet 26 milliónál ütöttek le, alsó becsértéke 18 millió volt.

, amelyet 26 milliónál ütöttek le, alsó becsértéke 18 millió volt. És hogy valóban igényli a fizetőképes kereslet a kínálatfrissítést, azt jelzi például egy itthon kevésbé ismert, az Amerikába kivándorolt Fredric Karoly (1898-1987) vásznának sikere. A Permutáció (Bangladesh) című, Pollock stílusában alkotott, nagyméretű absztrakt expresszionista festmény 14 millióért talált vevőt.

sikere. A Permutáció (Bangladesh) című, Pollock stílusában alkotott, nagyméretű absztrakt expresszionista festmény 14 millióért talált vevőt. Barzó Endre művei sem gyakran fordulnak meg az aukciós színpadon, ezúttal a Tokaji szőlőhegy (1936) című, meseszerű kultúrtáj 8,5 millió forintot ért valakinek.

Frank Frigyes: Gare Saint-Lazare (Párizs) (1927) (Forrás: Kieselbach Galéria)

A női alkotók művei jól szerepeltek

És végül a női alkotók, akik, ha lehet mondani, megmentették a renomét.

Járicz Rózsa Modell (Ülő akt párizsi műteremben) című 1929-es képe 6,5 milliónál indult, 15 milliónál koppant a kalapács.

Modell (Ülő akt párizsi műteremben) című 1929-es képe 6,5 milliónál indult, 15 milliónál koppant a kalapács. Perényi Lenke (Madeline Pereny) alkotása, egy fodros galléros fiatal lány, letagadhatatlan Picasso hatással, 3,6 milliós leütéssel, meglepetésszerű bemutatkozása lett egykori szülőföldjén a rég elfeledett, főként New York-ban alkotó emigráns festőnek.

(Madeline Pereny) alkotása, egy fodros galléros fiatal lány, letagadhatatlan Picasso hatással, 3,6 milliós leütéssel, meglepetésszerű bemutatkozása lett egykori szülőföldjén a rég elfeledett, főként New York-ban alkotó emigráns festőnek. Egy talán kevésbé divatos, art deko alkotó, Péter Mária fiatal lányportréja, felső becsértékén átlépve, 4,6 milliót ért,

fiatal lányportréja, felső becsértékén átlépve, 4,6 milliót ért, és a közelmúlt felfedezettje, Móricz Margit 1940-es Kék harmónia (Femme fatale) című műve 9 millióért kelt el.

1940-es Kék harmónia (Femme fatale) című műve 9 millióért kelt el. Az absztrakció és a figurális ábrázolás között ingázó Gedő Ilka, akinek alkotásait nagy nyugati múzeumok őrzik, itthon is berobbant, a Kék hátterű rózsakertet 7 millió forintnál ütötték le a Kieselbach-aukción.

A hétvégén porondra lép Virág Judit is, ahogy az megszokott, kivételes Zsolnay- és festménykínálattal, köztük hosszú külföldi lappangás után nemrég előkerült Kmetty János és Vaszary János alkotásokkal.

Címlapkép: Vaszary János: Olasz Riviéra (Liguriai tengerparton) (1937) (Forrás: Kieselbach Galéria)