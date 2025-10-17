Nagy bejelentés érkezett a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványáról

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig már több mint 24 milliárd forint értékben váltották be - közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán. Ez hozzávetőleg 30%-os felhasználási arányt jelent, tekintve, hogy az utalványokra kb. 80 milliárd forintot fordít az állam.

Nyitrai Zsolt a bejegyzésében arra is emlékeztetett, hogy novemberben érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6%-kal megemelt összegű nyugdíjat kapják az idősek.

A kormány a héten teljesen váratlanul egy további, igen jelentős juttatást is kilátásba helyezett a nyugdíjasok számára: Orbán Viktor elmondása szerint dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, melyet fokozatosan, 2-3-4 év alatt építhetnek be a juttatások rendszerébe.

A 14. havi nyugdíj bevezetése a központi költségvetésnek közel évi 600 milliárd forintba kerülne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images