Nincs előrelépés az amerikai-svájci vitában
Guy Parmelin svájci gazdasági miniszter pénteken nyilatkozott arról, hogy rövid beszélgetést folytatott Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel az Egyesült Államok által Svájcra kivetett 39%-os vámokról, azonban nem jelzett előrelépést a vámok csökkentésével kapcsolatban.

A svájci televíziónak adott interjúban Parmelin elmondta, hogy a svájci és az amerikai kormány között különböző szinteken folyamatos a kapcsolattartás, és hogy "néhány percet" beszélt Bessenttel. "De ez nagyon rövid volt" - nyilatkozta Parmelin a svájci közszolgálati műsorszolgáltatónak washingtoni látogatása során. "Fenntartjuk a kapcsolatot, beleértve a technikai szintet is. A szövetségi kabinet kommunikálni fog, amint előrelépésről tudunk beszámolni."

Arra a kérdésre, hogy szerinte létrejöhet-e megállapodás Svájccal a hónap végéig, Parmelin megismételte, hogy a kapcsolattartás folyamatban van. "Ismét, ma nem lehet többet mondani" - tette hozzá.

Trump augusztusi döntése a vámok kivetéséről sokkolta Svájcot. Az amerikai elnök azzal érvelt, hogy a vámokat az USA Svájccal szembeni kereskedelmi deficitje indokolja. Azóta a svájci kormány a vámok csökkentésén dolgozik, de még nem sikerült megállapodást kötnie Trumppal.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

