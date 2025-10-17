Nyári hűtésből téli fűtés: berobbant a klímapiac

A klímaforradalom okai
A magyar háztartások energiastratégiáját 2022 óta gyökeresen alakította át az energiaválság. A rezsitámogatási rendszer átalakítása miatt a földgáz ára a meghatározott fogyasztási szint felett a hétszeresére nőtt, ami sok család költségvetését teljesen felborította. Ehhez társult az infláció és az orosz-ukrán háború okozta bizonytalanság, ami az energiaellátást is kockázatossá tette.
Ezek a tényezők oda vezettek, hogy a magyar lakosság tömegesen kezdett alternatív fűtési megoldások után nézni. Az EU közben saját klímacéljaival – 2030-ra 55%-os kibocsátáscsökkentés, 2050-re karbonsemlegesség – szintén ösztönzi a tagállamokat az energiahatékonysági beruházásokra.
Nem véletlen, hogy 2022-ben történelmi csúcsra futott a klímaberendezések iránti kereslet, 2023-ban és 2024-ben pedig újabb hullámokban alakult ki készlethiány. Az EU-n kívüli országokból érkező klímaberendezés-importra vonatkozó statisztikák szerint a 2014-es évi 10 millió eurós behozatal 2022-re 146 millió euróra ugrott.
A fenti adatok nem tartalmazzák az EU-n belüli importot/exportot, így azt sem, ha egy EU-n kívüli országból más EU-tagországba érkezik először az adott termék, és majd onnan Magyarországra. Ezek az adatok így nem pontosan mutatják a magyar piac méretét, de jól érzékeltetik a trendeket.
Továbbá jó közelítéssel kijelenthetjük, hogy mivel ezek az adatok nyers vámolási értékek, a magyar piac nettó (ÁFA nélküli) értékesítési áron számított mérete kb. ezeknek az összegeknek a duplája. Fontos azonban megjegyezni, hogy a vámolási adatok nem tükrözik a raktározási időt és a forgási sebességet, így a tényleges piacra jutás trendje eltér a grafikonon olvasható importtrendektől.
Nyári hűtésből téli fűtés
A klímatechnológia fejlődése tette lehetővé, hogy a berendezések mára ne csak nyári luxuscikként, hanem téli fűtési alternatívaként is megállják a helyüket. Az inverteres split klímák ugyanis levegő-levegő hőszivattyúként működnek: 1 kWh villamos energiából 3-5 kWh hőenergiát képesek előállítani. Ez messze meghaladja a gázkazánok hatásfokát, és összehasonlíthatatlanul jobb, mint az egyszerű elektromos fűtőtestek 1:1 aránya.
A korszerű klímák ráadásul -15 °C-ig stabilan működnek, a speciálisan fűtésre optimalizált modellek pedig akár -25 °C-ig is. Ez megcáfolja azt a tévhitet, hogy a klíma csak kiegészítő fűtésnek jó. Egy jól szigetelt, közepes méretű lakás vagy családi ház teljes hőigénye fedezhető ilyen berendezésekkel.
A H-tarifa – a fűtési szezonra biztosított kedvezményes árú villamos energia – tovább fokozza a megtakarítást.
Egy átlagos családi ház éves gázfogyasztása 1500 m³, ami 1,5 millió forintos kiadást jelenthet. Ugyanez a fűtési igény korszerű, H-tarifás klímával 300 ezer forintból is megoldható.
Az elmúlt években az építőipar volumene visszaesett, mivel a bizonytalan gazdasági környezetben sok család elhalasztotta az új lakás építését vagy vásárlását. Ugyanakkor a klímapiac robbanásszerű növekedést mutatott. Ez a látszólagos ellentmondás azzal magyarázható, hogy a fogyasztók inkább a meglévő otthonaikat korszerűsítik. A klíma telepítése relatíve alacsony költségű beruházás, amely azonnali megtérülést hoz a rezsiben, és javítja az energetikai besorolást is.
Az energetikai tanúsítvány szerepe
2023. november 1-jétől minden ingatlanhirdetésben kötelező feltüntetni az energetikai tanúsítvány besorolását. Ez alapjaiban változtatta meg a lakáspiac működését: a vevők tudatosan keresik a jobb energetikai kategóriájú otthonokat, a gyengébb besorolású lakások pedig csak árengedménnyel kelnek el.
Egy korszerű klíma telepítése nemcsak a rezsit csökkenti, hanem javíthatja a tanúsítvány besorolását is. Példaként említhető, hogy
egy 50 m²-es téglalakás havi rezsije a telepítés előtt 30 ezer forint lehetett, utána viszont 18 ezer forintra esik vissza.
A tanúsítványban ez a „G” kategóriából az „F”-be való elmozdulást jelenti, ami 5-10%-os értéknövekedést eredményezhet. Az energetikai tanúsítvány tehát nem „papír”, hanem döntéstámogató eszköz: megmutatja, hol érdemes beavatkozni, és mennyit érhet a korszerűsítés a piacon.
Finanszírozás és támogatások
A lakossági klímatelepítések elterjedésében kulcsszerepe van az állami ösztönzőknek és a kedvezményes hiteleknek. 2025-ben a következő konstrukciók érhetők el:
- 3%-os támogatott lakáshitel – korszerűsítésre és energiahatékonysági felújításokra,
- Otthonfelújítási Program – akár 3 millió forint, a költségek 50%-áig,
- Magyar Fűtésmegújítási Program – klímánként 100 ezer forint, több beltéri egység esetén akár 400 ezer forint,
- Vidéki otthonfelújítási támogatások – bizonyos térségekben akár 6 millió forintos keret.
|A különböző fűtéstípusok megoszlása a klímás fűtéskorszerűsítési pályázatokban ingatlantípusonként
|Jelenlegi fűtés típusa
|Családi ház
|Családi ház %
|Társasház 10 lakás alatt
|Társasház 10 lakás alatt %
|Társasház 10 lakás felett
|Társasház 10 lakás felett%
|Vegyes tüzelésű kazán
|3 049
|16,63%
|26
|1,48%
|7
|0,18%
|Tűzifa (hasábfa) tüzelésű kazán
|388
|2,12%
|4
|0,23%
|1
|0,03%
|Társasházi távfűtés
|6
|0,03%
|29
|1,65%
|540
|13,52%
|Társasházi központi gázfűtés
|12
|0,07%
|76
|4,33%
|983
|24,62%
|Pellettüzelésű kazán
|28
|0,15%
|0
|0,00%
|0
|0,00%
|Kondenzációs gázkazán
|4 394
|23,97%
|455
|25,91%
|354
|8,87%
|Kandalló - zárt
|846
|4,61%
|18
|1,03%
|8
|0,20%
|Kandalló - nyitott
|134
|0,73%
|0
|0,00%
|0
|0,00%
|Hagyományos gázkazán (cirkó)
|4 847
|26,44%
|649
|36,96%
|667
|16,70%
|Gázkonvektorok
|2 010
|10,96%
|296
|16,86%
|1 142
|28,60%
|Fatüzelésű cserépkályha
|806
|4,40%
|40
|2,28%
|25
|0,63%
|Faelgázosító kazán
|30
|0,16%
|1
|0,06%
|1
|0,03%
|Elektromos kazán
|139
|0,76%
|23
|1,31%
|18
|0,45%
|Elektromos hőtárolós kályha
|80
|0,44%
|19
|1,08%
|39
|0,98%
|Elektromos hősugárzó, elektromos fűtőfilm
|780
|4,25%
|95
|5,41%
|198
|4,96%
|Egyedi fűtés kályhával (szén, fa)
|784
|4,28%
|25
|1,42%
|10
|0,25%
A klímás fűtéskorszerűsítésben résztvevő ingatlanok típusai
A támogatásokkal kombinálva egy 300 ezer forintos készülék akár 200 ezer forintból is beszerelhető, miközben évente 100 ezer forint körüli megtakarítást hoz. Ez azt jelenti, hogy a megtérülési idő 2–3 évre rövidülhet.
Fogyasztói motivációk
A vásárlói döntések hátterében több szempont áll:
- Komfort és hűtés: a 2022–2023-as hőhullámok után a nyári hűtés alapvető igénnyé vált.
- Rezsicsökkentés és fűtéskiváltás: a gázárak sokkoló emelkedése után sok család elsődleges motivációja a klíma téli használata.
- Fenntarthatóság: egyre többen választanak környezettudatos megoldásokat, különösen, ha a klíma napelemmel kombinálható.
Egy lakossági felmérés szerint a klímavásárlók
- 60%-a elsősorban nyári hűtésre,
- 30%-a rezsicsökkentés céljából,
- 10%-a pedig környezetvédelmi okokból dönt a beruházás mellett.
Összegzésként tehát megállapítható, hogy
a klíma ma már nem luxuscikk, hanem a háztartási energiaátállás központi eleme, a jövő alapmegoldása. Egyszerre szolgálja a rezsicsökkentést, a komfortot, az energiafüggetlenséget és az ingatlanérték-növekedést.
A 3%-os hitelek, az állami támogatások és a gyors megtérülés révén a korszerű klímák telepítése széles kör számára elérhető. Az ingatlanpiacon már ma is versenyelőnyt jelent a klíma, a következő években pedig alapkövetelménnyé válhat. A magyar lakosság számára a klímatechnika így nemcsak megoldás a jelenlegi energiaválságra, hanem befektetés a hosszú távú biztonságba és fenntarthatóságba.
