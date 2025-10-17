Orbán Viktor a kórházi WC-papírral kapcsolatban hozott határozatot

A kormány új rendelete szerint 2026. január 1-től központilag szerzik be az alapvető higiénés termékeket – így a kézmosószert és a toalettpapírt – az állami fenntartású kórházak számára. A döntés célja, hogy javuljon a kórházi higiénia és egységesen biztosított legyen a betegek számára az alapvető tisztaság a vizesblokkokban.

A feladatot a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) kapja, amely a jövőben gondoskodik arról, hogy a betegforgalom számára nyitott mosdókban

mindig elérhetők legyenek ezek a termékek.

A téma az elmúlt hónapokban került a figyelem középpontjába, miután több riport és felvétel is bemutatta: sok kórházban hiányzik a WC-papír vagy a szappan a mosdókból. Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban úgy fogalmazott, „matematikai képtelenség”, hogy minden pillanatban minden mosdóban legyen WC-papír – ezt a gyakorlatban sokan vitatták.

A mostani rendelettel a kormány ígérete szerint ezt a problémát kívánja orvosolni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images