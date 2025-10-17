  • Megjelenítés
Orbán Viktor: Putyinnal ma délelőtt, a reggel során fogok beszélni
Gazdaság

Orbán Viktor: Putyinnal ma délelőtt, a reggel során fogok beszélni

Portfolio
Orbán Viktor kormányfő fél nyolc után pár perccel interjút adott a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában. A beszélgetés kulcstémája a Budapestre két héten belülre tervezett csúcstalálkozó Donald Trump és Vlagyimir Putyin között, amely a háború deeszkalációjáról szól majd elsősorban. A miniszterelnök a 14. havi nyugdíj terveiről is beszélt, ez 2-3-4 év alatt jöhet, minden évben egy heti plusz nyugdíjat fizethetnek ki.
Megosztás

Kastélyfelújítás Gödöllőn

Orbán emlékeztetett: a kastélyfelújítás esetében 40 milliárd forintról beszélünk, ahogy a munka logikája engedi, úgy kell majd ezt elkölteni ott.

Mindig fájdalmas, a magyarok többsége is így van ezzel, látni egy épületet, ami a régi nagyságunk fényét idézi, de szembesít minket a lerohadt jelennel - mondja Orbán.

Szerinte az ember nem akar pusztulást látni. Úgy vélte, a nemzeti önbecsülés részéhez tartozik, hogy ezeket az épületeket felújítsuk. Ehhez mecénás kell, akik ezt a kiadást "megengedhetik maguknak, a haza iránti kötelességüknek érzik".

Kapcsolódó cikkünk

Itt van Orbán Viktor bejelentése: ezt emlegethetjük évtizedekig, beszállt az OTP is

Megosztás

14. havi nyugdíj

A 14. havi nyugdíj tervéről Orbán elmondta,

ehhez gazdasági erő kell, ez összefügg a békével.

A 14. havi nyugdíjhoz kellene béke. minden évben egyheti nyugdíjat adtunk vissza - így adtuk vissza a 13. havit. 2-3-4 év alatt be lehet vezetni a 14. havi nyugdíjat, ezt napirenden tartjuk.

- mondta Orbán.

Kapcsolódó cikkünk

Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés

Extrém gyorsasággal öregszik el Európa és Magyarország

14. havi nyugdíjat ígér a kormány: kiszámoltuk, hogyan járnának ezzel a nyugdíjasok – és az ország költségvetése

Megosztás

Nyugdíjrendszer

A nyugdíjrendszerről a kormányfő elmondta, soha nincs olyan, hogy ennek minden eleme vitathatatlan. Hogy ki mennyi nyugdíjat kap, az most egyfelől a szolgálati időn, másfelől a járulékon áll, hogy mennyit fizettél. Ehhez új elemet bevezetni rendkívül kockázatos lenne.

Ha több gyerek születi, akkor ezt hosszú távon fenn lehet tartani. 20-25 évig ezt még garantálni lehet Orbán szerint.

Most ehhez hozzányúlni nem szükséges.

Megosztás

Ha béke lesz, akkor is kellenek a fegyverek

A magyar gazdasági fejlődés üteme két-háromszorosára emelkedhet, ha nincs háború - állítja Orbán. Ezért szerinte megéri a költség és a kényelmetlenség is, amit a budapestieknek el kell viselni.

Orbán szerint ha van megállapodás a békéről, akkor is szükségünk lesz egy európai biztonsági tervre, de "nem azért, mert az oroszoktól félnünk kellene."

Szerinte nem a nukleáris képességeinket, hanem a hagyományos fegyverzeti képességünket kell olyan állapotba hozni, hogy meg tudjuk védeni magunkat.

Erőt kell mutatni, mert a békéhez erő kell. Kell hadiipari fejlesztési program

- mondta.

Megosztás

Vlagyimir Putyinnal is telefonon fog beszélni Orbán

A "budapesti békecsúcs" két héten belül valósulhat meg. Orbán elmondta, hogy beszélt tegnap Trumppal telefonon hosszabban. Beszélt az oroszokkal is,

Putyinnal ma délelőtt, a reggel során fogok beszélni

- mondja a magyar miniszterelnök.

Egy magyar-amerikai hivatalos washingtoni találkozóról is tárgyalnak.

Szerinte Magyarország az egyetlen ország, ahol az elnökökkel a tárgyalást meg lehet tartani. "Kiszámítható közeget kerestek" - tette hozzá.

Az amerikai elnök azt mondta tegnap, úgy készüljön Magyarország, hogy napirenden van a külügyminiszterek találkozója egy héten belül, rá egy hétre itt lehetnek az elnökök Budapesten. Tegnap Orbán kiadta a szervezőbizottság felállítására az utasításokat, a munka elkezdődött.

Egyelőre az Európai Unió Orbán szerint "Donald Trump segédcsapataként" sem tárgyal Vlagyimir Putyinnal, pedig szerinte saját diplomáciai utakon kellene járnia Európának, önálló orosz-EU csatornát kellene nyitnia.

Megosztás

Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Orbán Viktor azt követő reggelen ad interjút, hogy csütörtökön este nagy bejelentést tett Donald Trump az orosz-ukrán háború deeszkalációjával kapcsolatban:

Budapesten találkozhat az amerikai és az orosz elnök.

Csütörtökön délután jelentették be először csak azt, hogy Donald Trump telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül azelőtt, hogy pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalna az USA vezetője.

Trump bejelentése után, csütörtökön késő este arról számolt be a Reuters, hogy orosz híradások is megerősítették: az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio és az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov

a következő napokban egyeztetni fognak Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök újabb csúcstalálkozójának előkészítéséről.

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en azt írta Trump budapesti találkozójának belengetése után nem sokkal: "A tervezett találkozó az amerikai és az orosz elnök között nagyszerű hír a világ békeszerető embereinek. Mi készen állunk!".

Később azt is közölte, beszélt Trumppal, az előkészületeket megkezdték.

Kapcsolódó cikkünk

Magyarországon érhet véget az orosz-ukrán háború – Mekkora a valós esélye a békének?

Megtámadták ma reggel Moszkvát: riasztották a védelmi erőket

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
nyugdíjas gyerek idős nagyszülő
Gazdaság
Extrém gyorsasággal öregszik el Európa és Magyarország
Pénzcentrum
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility