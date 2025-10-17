Orbán Viktor: Putyinnal ma délelőtt, a reggel során fogok beszélni

Kastélyfelújítás Gödöllőn
Orbán emlékeztetett: a kastélyfelújítás esetében 40 milliárd forintról beszélünk, ahogy a munka logikája engedi, úgy kell majd ezt elkölteni ott.
Mindig fájdalmas, a magyarok többsége is így van ezzel, látni egy épületet, ami a régi nagyságunk fényét idézi, de szembesít minket a lerohadt jelennel - mondja Orbán.
Szerinte az ember nem akar pusztulást látni. Úgy vélte, a nemzeti önbecsülés részéhez tartozik, hogy ezeket az épületeket felújítsuk. Ehhez mecénás kell, akik ezt a kiadást "megengedhetik maguknak, a haza iránti kötelességüknek érzik".
14. havi nyugdíj
A 14. havi nyugdíj tervéről Orbán elmondta,
ehhez gazdasági erő kell, ez összefügg a békével.
A 14. havi nyugdíjhoz kellene béke. minden évben egyheti nyugdíjat adtunk vissza - így adtuk vissza a 13. havit. 2-3-4 év alatt be lehet vezetni a 14. havi nyugdíjat, ezt napirenden tartjuk.
- mondta Orbán.
Nyugdíjrendszer
A nyugdíjrendszerről a kormányfő elmondta, soha nincs olyan, hogy ennek minden eleme vitathatatlan. Hogy ki mennyi nyugdíjat kap, az most egyfelől a szolgálati időn, másfelől a járulékon áll, hogy mennyit fizettél. Ehhez új elemet bevezetni rendkívül kockázatos lenne.
Ha több gyerek születi, akkor ezt hosszú távon fenn lehet tartani. 20-25 évig ezt még garantálni lehet Orbán szerint.
Most ehhez hozzányúlni nem szükséges.
Ha béke lesz, akkor is kellenek a fegyverek
A magyar gazdasági fejlődés üteme két-háromszorosára emelkedhet, ha nincs háború - állítja Orbán. Ezért szerinte megéri a költség és a kényelmetlenség is, amit a budapestieknek el kell viselni.
Orbán szerint ha van megállapodás a békéről, akkor is szükségünk lesz egy európai biztonsági tervre, de "nem azért, mert az oroszoktól félnünk kellene."
Szerinte nem a nukleáris képességeinket, hanem a hagyományos fegyverzeti képességünket kell olyan állapotba hozni, hogy meg tudjuk védeni magunkat.
Erőt kell mutatni, mert a békéhez erő kell. Kell hadiipari fejlesztési program
- mondta.
Vlagyimir Putyinnal is telefonon fog beszélni Orbán
A "budapesti békecsúcs" két héten belül valósulhat meg. Orbán elmondta, hogy beszélt tegnap Trumppal telefonon hosszabban. Beszélt az oroszokkal is,
Putyinnal ma délelőtt, a reggel során fogok beszélni
- mondja a magyar miniszterelnök.
Egy magyar-amerikai hivatalos washingtoni találkozóról is tárgyalnak.
Szerinte Magyarország az egyetlen ország, ahol az elnökökkel a tárgyalást meg lehet tartani. "Kiszámítható közeget kerestek" - tette hozzá.
Az amerikai elnök azt mondta tegnap, úgy készüljön Magyarország, hogy napirenden van a külügyminiszterek találkozója egy héten belül, rá egy hétre itt lehetnek az elnökök Budapesten. Tegnap Orbán kiadta a szervezőbizottság felállítására az utasításokat, a munka elkezdődött.
Egyelőre az Európai Unió Orbán szerint "Donald Trump segédcsapataként" sem tárgyal Vlagyimir Putyinnal, pedig szerinte saját diplomáciai utakon kellene járnia Európának, önálló orosz-EU csatornát kellene nyitnia.
Hamarosan megszólal Orbán Viktor
Orbán Viktor azt követő reggelen ad interjút, hogy csütörtökön este nagy bejelentést tett Donald Trump az orosz-ukrán háború deeszkalációjával kapcsolatban:
Budapesten találkozhat az amerikai és az orosz elnök.
Csütörtökön délután jelentették be először csak azt, hogy Donald Trump telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül azelőtt, hogy pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalna az USA vezetője.
Trump bejelentése után, csütörtökön késő este arról számolt be a Reuters, hogy orosz híradások is megerősítették: az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio és az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov
a következő napokban egyeztetni fognak Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök újabb csúcstalálkozójának előkészítéséről.
Orbán Viktor miniszterelnök az X-en azt írta Trump budapesti találkozójának belengetése után nem sokkal: "A tervezett találkozó az amerikai és az orosz elnök között nagyszerű hír a világ békeszerető embereinek. Mi készen állunk!".
Később azt is közölte, beszélt Trumppal, az előkészületeket megkezdték.
További részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
