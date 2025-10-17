Orbán Viktor: Putyinnal ma délelőtt, a reggel során fogok beszélni

Orbán emlékeztetett: a kastélyfelújítás esetében 40 milliárd forintról beszélünk, ahogy a munka logikája engedi, úgy kell majd ezt elkölteni ott.

Mindig fájdalmas, a magyarok többsége is így van ezzel, látni egy épületet, ami a régi nagyságunk fényét idézi, de szembesít minket a lerohadt jelennel - mondja Orbán.

Szerinte az ember nem akar pusztulást látni. Úgy vélte, a nemzeti önbecsülés részéhez tartozik, hogy ezeket az épületeket felújítsuk. Ehhez mecénás kell, akik ezt a kiadást "megengedhetik maguknak, a haza iránti kötelességüknek érzik".