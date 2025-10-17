Putyin terroristája vált az Európai Unió militarizálódásának vezetőjévé

A francia Thales hadiipari óriás és a svájci alapítású, de orosz száműzött vállalkozó, Mihail Kokorics által létrehozott Destinus stratégiai partnerségre lépett, hogy új generációs kamikaze drónokat fejlesszenek – számolt be a Les Echos.
Kokorics azzal vált híressé, hogy bár korábban a Kremllel is jó kapcsolatokat ápolt, a háború kitörése után azonnal lemondott orosz állampolgárságáról, hogy így tiltakozzon Vlagyimir Putyin elnök rezsimjével szemben.
A Destinus már korábban is szállított eszközöket Ukrajnának, és most a Thales-szel közösen olyan drónokat kívánnak gyártani, amelyek egyaránt alkalmasak támadó és ellendrón-feladatokra. A partnerség mögött mindkét fél stratégiai érdeke áll:
Thales a Destinus harctéri tapasztalatát és innovációit, míg a Destinus a francia hadiipar technológiai hátterét és NATO-szabványos rendszereit hasznosítaná.
A megállapodás különösen jelentős a vállalat orosz alapítójának személye miatt, akit mostanra már a Kreml „terroristának” nyilvánított, és akinek fejére az orosz titkosszolgálat, az FSZB vérdíjat tűzött ki.
A Destinus eredetileg hidrogénmeghajtású hiperszonikus repülőgépek fejlesztését tűzte ki célul, ám a 2022-ben kitört háború alapjaiban változtatta meg az üzleti stratégiát. A vállalat áttért a kamikaze drónok gyártására, amelyek közül több típus már bizonyított a harctéren. A júniusi párizsi repülőszalonon a cég bemutatta három kulcsmodelljét: a nagy hatótávú, de könnyen észlelhető Lord drónt; a gyors, Mach 0,8 sebességgel repülő Ruta drónt, amelyet Zelenszkij elnök is méltatott egy sikeres orosz célpont elleni támadás után; valamint a kis méretű Hornetet, amely Thales támogatásával olcsó és hatékony drónelhárító rendszerré fejlődhet.
A tapasztalatok szerint a Destinus eszközei harci körülmények között bizonyított (battle-tested) technológiák, de a tömeggyártáshoz elengedhetetlen a mostani ipari partnerség.
A Thales részéről Eric Lenseigne, a taktikai drónokért felelős alelnök elmondta, hogy a francia vállalat a szenzor-, navigációs és vezérlőrendszerek, valamint a háborús fegyverzeti megoldások területén hozza a szakértelmét a közös fejlesztésekbe.
A cél egy olyan, precíziós, hosszú hatótávú dróngeneráció létrehozása, amely megfelel az európai hadseregek új igényeinek, különös tekintettel az „egyszer használatos hatáselemekre” és az Európai Bizottság által tervezett „drónfal” koncepciójára.
A két cég a jövőben olyan taktikai megoldásokat is vizsgál, mint például drónelhárító eszközök palettáról történő indítása szállító repülőgépekről, hogy megfékezzék az orosz Geran-drónok tömeges támadásait Ukrajnában. A Thales és a Destinus tehát nem pusztán terméket fejleszt, hanem új harcászati modelleket is tesztel.
A Destinus központja 2022-ben Svájcból Hollandiába költözött, és azóta drónüzemeltetőket, valamint fejlesztőcégeket vásárolt fel Németországban és Spanyolországban. Az összeszerelés egy része Ukrajnában zajlik, ahol a harci tapasztalatokat közvetlenül be tudják építeni a gyártásba.
A vállalat idén nyáron 190 millió euróért felvásárolta a zürichi Daedalean avionikai szoftverfejlesztőt, ezzel 650 főre növelve munkatársai számát. Éves árbevétele elérheti a 300 millió eurót, mintegy 10 ezer drón értékesítéséből.
A cég vezetői – Kokorics mellett Olekszandr Danyiljuk, volt ukrán pénzügyminiszter, Tim Moser műszaki igazgató és Alexander Wicks termelési vezető – 2026-ra tőzsdei bevezetést terveznek, amivel a Destinus a kontinens egyik legígéretesebb védelmi technológiai startupjává válhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
