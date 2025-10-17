  • Megjelenítés
Sok helyen elfogytak az uj iPhone-ok
Gazdaság

Sok helyen elfogytak az uj iPhone-ok

Portfolio
Az iPhone Air előrendelése pénteken indult Kínában, miután az Apple megkapta a szabályozó hatóságok jóváhagyását az ultravékony készülék forgalmazására. A South China Morning Post jelentése szerint a készülék órák alatt elfogyott. Ez más piacokon nem volt, ott a 17 és 17 Pro modellekre kell várni  - számolt be a Bgr.com.

Az iPhone 17 Pro Max volt az első készülék, amely szeptember 12-én kifogyott, és azóta is korlátozott a készlet. Az iPhone 17 Pro és az alap iPhone 17 modellek az első előrendelési hétvégén fogytak el az USA-ban és a nemzetközi piacokon.

az idei új iPhone-ok jobban fogynak, mint az iPhone 16 széria.

Különösen figyelemreméltó az alap iPhone 17 iránti magas kereslet, mivel a legolcsóbb modell készlete is korlátozott. A Mizuho Securities elemzése szerint az Apple idén 94 millió új iPhone-t fog gyártani, ami 6 millióval több, mint az elemzők eredeti előrejelzése.

Nem világos, mikor tudja az Apple utolérni a keresletet. Az iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro és iPhone 17 továbbra is nehezen beszerezhető online számos piacon. Egyes modelleknél akár 2-3 hetes szállítási idővel is számolni kell.

A legfrissebb adatok szerint az iPhone 17 Pro Max és Pro modellek 2-3 hetes szállítási idővel érhetők el az USA-ban, Kanadában és Németországban, míg Kínában 1-2 hét a várakozási idő. Az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Svájcban, Írországban és Japánban készleten vannak.

Az iPhone 17 alapmodell szintén 2-3 hetes szállítási idővel kapható az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Svájcban, Kínában és Japánban, míg Kanadában, Németországban és Írországban készleten van.

Az iPhone Air - a kínai 1-2 hetes várakozási időt leszámítva - minden vizsgált piacon készleten van, ami jelentős különbség a többi modellhez képest.

Címlapkép forrása: Faisal Ramadhan/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1249862382-agrár-állat-állattenyésztés-mezőgazdaság-szarvasmarha-tehén-természet-vidék
Gazdaság
Franciaország drasztikus lépésre kényszerült: betiltották a szarvasmarhák exportját és a bikaviadalokat
Pénzcentrum
Így újul meg a Balaton szégyenfoltja: évtizedek óta volt fekélyes seb a magyar tenger fővárosában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility