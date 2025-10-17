Sok helyen elfogytak az uj iPhone-ok

Az iPhone 17 Pro Max volt az első készülék, amely szeptember 12-én kifogyott, és azóta is korlátozott a készlet. Az iPhone 17 Pro és az alap iPhone 17 modellek az első előrendelési hétvégén fogytak el az USA-ban és a nemzetközi piacokon.

az idei új iPhone-ok jobban fogynak, mint az iPhone 16 széria.

Különösen figyelemreméltó az alap iPhone 17 iránti magas kereslet, mivel a legolcsóbb modell készlete is korlátozott. A Mizuho Securities elemzése szerint az Apple idén 94 millió új iPhone-t fog gyártani, ami 6 millióval több, mint az elemzők eredeti előrejelzése.

Nem világos, mikor tudja az Apple utolérni a keresletet. Az iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro és iPhone 17 továbbra is nehezen beszerezhető online számos piacon. Egyes modelleknél akár 2-3 hetes szállítási idővel is számolni kell.

A legfrissebb adatok szerint az iPhone 17 Pro Max és Pro modellek 2-3 hetes szállítási idővel érhetők el az USA-ban, Kanadában és Németországban, míg Kínában 1-2 hét a várakozási idő. Az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Svájcban, Írországban és Japánban készleten vannak.

Az iPhone 17 alapmodell szintén 2-3 hetes szállítási idővel kapható az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Svájcban, Kínában és Japánban, míg Kanadában, Németországban és Írországban készleten van.

Az iPhone Air - a kínai 1-2 hetes várakozási időt leszámítva - minden vizsgált piacon készleten van, ami jelentős különbség a többi modellhez képest.

Címlapkép forrása: Faisal Ramadhan/NurPhoto via Getty Images