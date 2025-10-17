  • Megjelenítés
Súlyos kijelentés érkezett a vállalkozóktól: alig 10 százalékkal nőhet a minimálbér
Portfolio
10 százalékkal nőhet csak a minimálbér januártól a korábban elfogadott 13 százalék helyett – mondta az RTL híradójának a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára.
Csak amennyivel elkerülhető a bérfeszültség, annyit emelne jövőre a kis- és középvállalkozások 85%-a a szövetségük számára készült friss, reprezentatív felmérés szerint – számolt be a híradó. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hónapja még azt írta: kitartanak a 13%-os minimálbér emelés mellett, amelyről tavaly állapodtak meg a munkaadókkal és a szakszervezetekkel. ám a munkáltatók most azt mondják, hogy már a kormány közreműködésével sem lehet ekkorát emelni.

A kormányzat nyitottnak mutatkozott, hogy az élőmunka-terheket, tehát a szociális hozzájárulási adót csökkentse egy százalékponttal, hogyha ezt csökkenti, akkor elérhetővé válhat a 10%-os minimálbéremelés, a garantált bérminimumról pedig tárgyalnunk kell

– mondta Perlusz László, a VOSZ főtitkára.

A KSH mai közlése szerint idén augusztusban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 683 300 forint volt, ez 8,7%-kal nagyobb érték az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset 472 600 forintot ért el, ez 9,2%-kal magasabb, mint 2024. augusztusban. (A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény.)

A bruttó mediánkereset 563 400 forint volt, 8,9%-kal meghaladva az egy évvel korábbit, miközben a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 10,0%-kal felülmúlva az előző év azonos időszaki értéket. 

Békés megyében is felpörögött a Demján Sándor Tőkeprogram

