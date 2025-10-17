Szép csendben kitört az új globális háború, Európát érhetik el először a csapások

Kína újabb szintre emelte a nyersanyag-háborút Európával szemben: októberben Peking kiterjesztette a ritkaföldfémek és a hozzájuk kapcsolódó technológiák exportkorlátozását, ami súlyosan érinti az európai ipart.

Az intézkedések értelmében mostantól minden olyan termék kiviteléhez engedély szükséges, amely akár nyomokban is tartalmaz kínai eredetű ritkaföldfémet – még akkor is, ha azt az Európai Unión kívül gyártották.

Mivel Kína a globális kitermelés közel 90 százalékát és a finomítás 70 százalékát uralja, Európa kiszolgáltatottsága szinte teljes:

a legnagyobb iparágak – az autógyártás, a szélenergia, az elektronika és a hadiipar – működése most közvetlenül függ a kínai exportengedélyektől.

Az Európai Bizottság alelnöke, Maroš Šefčovič „indokolatlan és aggasztó” lépésnek nevezte a kínai döntést, amely szerinte már nem pusztán kereskedelmi, hanem geopolitikai eszközként is szolgál.

A francia lap emlékeztet, hogy bár Brüsszel már 2024-ben elfogadta a kritikus nyersanyagokról szóló törvényt, amely 2030-ra helyi beszerzési arányokat írna elő, a valóságban a diverzifikáció lassan halad.

Egy ritkaföldfém-bánya megnyitása átlagosan nyolc évet vesz igénybe, miközben Kína egyre újabb korlátozásokat vezet be.

Az európai vállalatok kétségbeesetten próbálnak alternatív forrásokat találni: a német Magnosphere például már Ausztráliából, Vietnámból és Dél-Afrikából is vásárol, de a cégvezető szerint a hiányt csak drágább beszerzésekkel tudják áthidalni. A kínai exportengedélyek elutasítása miatt

az EU Kereskedelmi Kamarája szerint szeptember elejéig 141 kérelemből mindössze 19-et hagytak jóvá, ami már nyáron is több európai gyár leállását okozta – és decemberig további tíz leállás várható.

A helyzet különösen Németországban kritikus, ahol az autóipar és a gépgyártás közvetlenül érintett. Az ágazati szövetségek arra figyelmeztetnek, hogy a kínai exportpolitika „adagolva” látja el Európát, épp annyi nyersanyaggal, hogy a gyárak ne álljanak le, de ne is tudjanak készleteket felhalmozni. Bár a szakértők szerint hosszú távon a mágnesmentes elektromos motorok és az újrahasznosítás enyhítheti a függőséget, más iparágak – például a védelem – nem tudnak ilyen gyorsan alternatívát találni. Közben a kínai hatóságok egyre részletesebb információkat kérnek az importőröktől a végfelhasználásról és az ügyfelekről, ami az európai gyártók szerint ipari kémkedés határát súrolja, és lehetőséget ad a célzott politikai nyomásgyakorlásra.

Elemzők szerint Peking több célt is követ egyszerre: egyrészt válaszol a Nyugat – főként az Egyesült Államok – chipexport-korlátozásaira és a brüsszeli védővámokra, másrészt a saját ipari túlkapacitásait is enyhíti az európai termelés fékezésével.

A kínai logika egyszerű: ha Európa gazdaságilag meggyengül, engedékenyebb lesz a tárgyalóasztalnál.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Kína nem érdekelt abban, hogy Európa katonailag megerősödjön – különösen Oroszország szomszédságában. Bár a hónap végén esedékes Hszi Csin-ping–Donald Trump találkozó némi enyhülést hozhat, egyelőre úgy tűnik, hogy a ritkaföldfémek körüli játszma a globális gazdasági erőviszonyok egyik legkeményebb frontvonalává vált.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images