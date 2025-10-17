Szép csendben kitört az új globális háború, Európát érhetik el először a csapások

Kína újabb szintre emelte a nyersanyag-háborút Európával szemben: októberben Peking kiterjesztette a ritkaföldfémek és a hozzájuk kapcsolódó technológiák exportkorlátozását, ami súlyosan érinti az európai ipart.
Az intézkedések értelmében mostantól minden olyan termék kiviteléhez engedély szükséges, amely akár nyomokban is tartalmaz kínai eredetű ritkaföldfémet – még akkor is, ha azt az Európai Unión kívül gyártották.
Mivel Kína a globális kitermelés közel 90 százalékát és a finomítás 70 százalékát uralja, Európa kiszolgáltatottsága szinte teljes:
a legnagyobb iparágak – az autógyártás, a szélenergia, az elektronika és a hadiipar – működése most közvetlenül függ a kínai exportengedélyektől.
Az Európai Bizottság alelnöke, Maroš Šefčovič „indokolatlan és aggasztó” lépésnek nevezte a kínai döntést, amely szerinte már nem pusztán kereskedelmi, hanem geopolitikai eszközként is szolgál.
A francia lap emlékeztet, hogy bár Brüsszel már 2024-ben elfogadta a kritikus nyersanyagokról szóló törvényt, amely 2030-ra helyi beszerzési arányokat írna elő, a valóságban a diverzifikáció lassan halad.
Egy ritkaföldfém-bánya megnyitása átlagosan nyolc évet vesz igénybe, miközben Kína egyre újabb korlátozásokat vezet be.
Az európai vállalatok kétségbeesetten próbálnak alternatív forrásokat találni: a német Magnosphere például már Ausztráliából, Vietnámból és Dél-Afrikából is vásárol, de a cégvezető szerint a hiányt csak drágább beszerzésekkel tudják áthidalni. A kínai exportengedélyek elutasítása miatt
az EU Kereskedelmi Kamarája szerint szeptember elejéig 141 kérelemből mindössze 19-et hagytak jóvá, ami már nyáron is több európai gyár leállását okozta – és decemberig további tíz leállás várható.
A helyzet különösen Németországban kritikus, ahol az autóipar és a gépgyártás közvetlenül érintett. Az ágazati szövetségek arra figyelmeztetnek, hogy a kínai exportpolitika „adagolva” látja el Európát, épp annyi nyersanyaggal, hogy a gyárak ne álljanak le, de ne is tudjanak készleteket felhalmozni. Bár a szakértők szerint hosszú távon a mágnesmentes elektromos motorok és az újrahasznosítás enyhítheti a függőséget, más iparágak – például a védelem – nem tudnak ilyen gyorsan alternatívát találni. Közben a kínai hatóságok egyre részletesebb információkat kérnek az importőröktől a végfelhasználásról és az ügyfelekről, ami az európai gyártók szerint ipari kémkedés határát súrolja, és lehetőséget ad a célzott politikai nyomásgyakorlásra.
Elemzők szerint Peking több célt is követ egyszerre: egyrészt válaszol a Nyugat – főként az Egyesült Államok – chipexport-korlátozásaira és a brüsszeli védővámokra, másrészt a saját ipari túlkapacitásait is enyhíti az európai termelés fékezésével.
A kínai logika egyszerű: ha Európa gazdaságilag meggyengül, engedékenyebb lesz a tárgyalóasztalnál.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Kína nem érdekelt abban, hogy Európa katonailag megerősödjön – különösen Oroszország szomszédságában. Bár a hónap végén esedékes Hszi Csin-ping–Donald Trump találkozó némi enyhülést hozhat, egyelőre úgy tűnik, hogy a ritkaföldfémek körüli játszma a globális gazdasági erőviszonyok egyik legkeményebb frontvonalává vált.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ez egyre csúnyább, ütik a bankrészvényeket
Aggódnak a befektetők.
Putyin terroristája vált az Európai Unió militarizálódásának vezetőjévé
Egy olyan hadiipari együttműködés bukott ki, ami alapvetően átformálhatja, amit a háborúról tudunk.
Heves megye ipara lendületben – a tőkeprogram friss forrásokat hozhat a helyi kkv-knak
A kkv-k versenyképességének kulcsa a piaci kapcsolatok erősítése és a fejlesztési források elérése.
Börtönbe zárhatják Donald Trump egykori bizalmasát: sztálinista taktikáról beszél a volt tanácsadó
Úgy véli, csak megfélemlítésről van szó.
Zsiday Viktor szerint ez lehet a következő nyerő magyar befektetés
De figyelmeztet arra is: vannak kockázatai.
Eséssel indít a magyar tőzsde
Rossz a nemzetközi hangulat.
Olyan csúcstelefon jön a Samsungnál, amit három részre lehet összehajtani
Nemsokára leleplezik a készüléket.
Ha ez bejön, akkor napokon belül valami nagy dolog történhet a bitcoinnal
Nagyon nem szép, amit látunk, de van itt egy érdekes kapaszkodó.
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.