Változás jön az időjárásban hétvégére

Szombatra a legtöbb helyen visszaesik a hőmérséklet a Kárpát-medencében.

Számottevő változás kontinensük időjárásában nem történt az elmúlt időszakhoz képest - továbbra is Európa nagyobb részén anticiklonális hatások érvényesülnek: rétegfelhős és napos területek váltakoznak, és alapvetően száraz az idő. A csapadékot hozó időjárási frontok tőlünk északra vonulnak, valamint egy sekély ciklon található a Földközi-tenger középső medencéjében, ahonnan esőről, záporról, zivatarról egyaránt érkezik jelentés.

Dél-Olaszországban és a Balkánon néhány helyen jelentős mennyiségű csapadék is előfordult. A kontinens legmelegebb része az elmúlt napokhoz hasonlóan az Ibériai-félsziget, ahol többfelé még mindig nyáriasan meleg az idő, helyenként 30 fok körüli maximumokkal.

A Kárpát-medence időjárására pénteken még a kiterjedt anticiklon lesz hatással, majd éjszaka észak felől hidegfront érkezik, emiatt

szombatra a legtöbb helyen visszaesik a hőmérséklet,

ugyanakkor számottevő csapadékra még mindig nincs kilátás.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig

Pénteken folytatódik az általában gomolyfelhős idő. Éjszaka északnyugat felől felhőtömbök érkeznek, azonban a tartósan derült részeken átmeneti ködfoltok képződhetnek. Legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen csapadék.

Szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. Gyenge eső, futó zápor helyenként - elsősorban az északkeleti tájakon - előfordulhat. Szombaton többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhősebb tájakon többnyire 4 és 10, másutt általában -3 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 12 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet a levegő.

Címlapképünk illusztráció Forrása: MTI Fotó/Branstetter Sándor