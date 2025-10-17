Változás jön az időjárásban hétvégére

Számottevő változás kontinensük időjárásában nem történt az elmúlt időszakhoz képest - továbbra is Európa nagyobb részén anticiklonális hatások érvényesülnek: rétegfelhős és napos területek váltakoznak, és alapvetően száraz az idő. A csapadékot hozó időjárási frontok tőlünk északra vonulnak, valamint egy sekély ciklon található a Földközi-tenger középső medencéjében, ahonnan esőről, záporról, zivatarról egyaránt érkezik jelentés.
Dél-Olaszországban és a Balkánon néhány helyen jelentős mennyiségű csapadék is előfordult. A kontinens legmelegebb része az elmúlt napokhoz hasonlóan az Ibériai-félsziget, ahol többfelé még mindig nyáriasan meleg az idő, helyenként 30 fok körüli maximumokkal.
A Kárpát-medence időjárására pénteken még a kiterjedt anticiklon lesz hatással, majd éjszaka észak felől hidegfront érkezik, emiatt
szombatra a legtöbb helyen visszaesik a hőmérséklet,
ugyanakkor számottevő csapadékra még mindig nincs kilátás.
Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig
Pénteken folytatódik az általában gomolyfelhős idő. Éjszaka északnyugat felől felhőtömbök érkeznek, azonban a tartósan derült részeken átmeneti ködfoltok képződhetnek. Legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen csapadék.
Szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. Gyenge eső, futó zápor helyenként - elsősorban az északkeleti tájakon - előfordulhat. Szombaton többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhősebb tájakon többnyire 4 és 10, másutt általában -3 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 12 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet a levegő.
Címlapképünk illusztráció Forrása: MTI Fotó/Branstetter Sándor
Hiába a német kérés, Lengyelország futni hagyta az Északi Áramlat egyik felrobbantóját
Donald Tusk szerint a bíróság helyesen tette, hogy elengedték.
Banki tőkeszabályok: újabb halasztást szorgalmaz az EU-ban Franciaország
Egyszer már kitolták 2027-re a határidőt.
Békecsúcs: megvan, ki fogja védeni Trumpot és Putyint Budapesten
Már megkezdték a felkészülést.
23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros
Infrastrukturális fejlesztésre.
Nyugtat a Moody's: nincs fertőzés, nem fenyeget pénzügyi válság
Bár a bankok hitelportfóliójának a minősége miatt aggódik a piac.
Összeállt három nagybank, közös kriptót bocsátanak ki
Jenhez kötött stablecoinokkal kezdenek.
Fontos telefonhívás a vámháborúban
Trump embere beszélt.
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.