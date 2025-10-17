Veszélyben az amerikai nukleáris biztonság: kulcsfontosságú szakembereket küldenek szabadságra

A Trump-adminisztráció jövő héttől kénytelen szabadságolni az amerikai nukleáris fegyverarzenált kezelő ügynökség dolgozóit a kormányzati leállás miatt - jelentette be Chris Wright energiaügyi miniszter.

Wright az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében közölte, hogy a kényszerszabadságolások a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (NNSA) azon munkatársait érintik, akik

kulcsfontosságúak a nukleáris arzenál modernizálásában.

Az NNSA, az Energiaügyi Minisztérium félig autonóm szervezete, világszerte dolgozik a veszélyes nukleáris anyagok biztonságának fenntartásán, beleértve az orosz-ukrán háború sújtotta Ukrajnát is. Az ügynökség mintegy 2000 alkalmazottal rendelkezik, akik körülbelül 60 000 alvállalkozó munkáját felügyelik, akik az Egyesült Államok nemzeti laboratóriumaiban és egyéb helyszínein tartják karban és tesztelik a fegyvereket.

Wright a USA Today-nek elmondta, hogy a már 17 napja tartó leállás miatt a jövő héttől kezdve akár több tízezer alvállalkozó elbocsátására és a közvetlen alkalmazottak kényszerszabadságolására kerülhet sor.

Daryl Kimball, a Fegyverzetellenőrzési Szövetség ügyvezető igazgatója bírálta a lehetséges leépítéseket: "Ha a Trump-adminisztráció valóban fontosnak tartja az NNSA funkcióit - és ezek közül sok létfontosságú a nukleáris létesítmények biztonsága szempontjából - biztos vagyok benne, hogy találhatnak forrásokat a munkavállalók állásban tartására, vagy újra kellene gondolniuk álláspontjukat a szövetségi kormányzat leállásával kapcsolatban."

Wright a Bloomberg Surveillance-nek pénteken elmondta, hogy az ügynökség nem fogja szabadságolni a vészhelyzeti szolgáltatásokon dolgozó személyeket. Ugyanakkor jelezte, hogy a régebbi fegyverek lecserélését célzó nukleáris fegyvermodernizációs program érintett lehet. "Éppen most kezdtünk lendületbe jönni" - mondta a modernizációs programról.

Ha mindenki fizetés nélkül marad és nem jár be dolgozni, az nem lesz hasznos.

Az amerikai nukleáris erők működtetésének és modernizálásának költségei 2034-ig várhatóan 946 milliárd dollárra emelkednek, ami 25%-kal magasabb a 2023-as becslésnél - közölte a pártsemleges Kongresszusi Költségvetési Hivatal áprilisi jelentése. A nukleáris fegyverekre fordított kiadások a Pentagon és az NNSA között oszlanak meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio