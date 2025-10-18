38 millió forintért adták el Berény Róbert festményét

Berény Róbert egyik főműve, az Árnyék és Olympia című alkotás 38 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria klasszikus műveket felvonultató őszi árverésén.

A Virág Judit Galéria megtartotta őszi klasszikus árverését. A közel kétszáz tételből álló aukciós anyagra három kontinensről sok ezer licit érkezett, a licitek közel fele online érkezett. A Budapest Kongresszusi Központban több száz fő követte élőben az eseményeket. Az aukción a hazai klasszikus festészet olyan alkotóinak művei kerültek kalapács alá és keltek el becsértéken felül, mint például Aba Novák Vilmos, id. Markó Károly, Márffy Ödön Scheiber Hugó, Tihanyi Lajos.

Berény Róbert Árnyék és Olympia című, ritkaságnak tekinthető alkotása 38 millió forintért kelt el az aukción.

A festmény nem más, mint egy titokzatos akt - a modern női akt újraértelmezéseként is felfogható, egyszerre intim és stilizált, elvont és dekoratív.