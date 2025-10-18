  • Megjelenítés
38 millió forintért adták el Berény Róbert festményét
Gazdaság

38 millió forintért adták el Berény Róbert festményét

Portfolio
Berény Róbert egyik főműve, az Árnyék és Olympia című alkotás 38 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria klasszikus műveket felvonultató őszi árverésén.

A Virág Judit Galéria megtartotta őszi klasszikus árverését. A közel kétszáz tételből álló aukciós anyagra három kontinensről sok ezer licit érkezett, a licitek közel fele online érkezett. A Budapest Kongresszusi Központban több száz fő követte élőben az eseményeket. Az aukción a hazai klasszikus festészet olyan alkotóinak művei kerültek kalapács alá és keltek el becsértéken felül, mint például Aba Novák Vilmos, id. Markó Károly, Márffy Ödön Scheiber Hugó, Tihanyi Lajos.

Berény Róbert Árnyék és Olympia című, ritkaságnak tekinthető alkotása 38 millió forintért kelt el az aukción.

A festmény nem más, mint egy titokzatos akt - a modern női akt újraértelmezéseként is felfogható, egyszerre intim és stilizált, elvont és dekoratív.

83_Bereny_Robert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
telefon scam csalás adathalászat hívás
Gazdaság
Figyelmeztet az MVM: egyre több az adathalász üzenet, így lehet könnyen felismerni
Pénzcentrum
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility