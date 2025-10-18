38 millió forintért adták el Berény Róbert festményét

A Virág Judit Galéria megtartotta őszi klasszikus árverését. A közel kétszáz tételből álló aukciós anyagra három kontinensről sok ezer licit érkezett, a licitek közel fele online érkezett. A Budapest Kongresszusi Központban több száz fő követte élőben az eseményeket. Az aukción a hazai klasszikus festészet olyan alkotóinak művei kerültek kalapács alá és keltek el becsértéken felül, mint például Aba Novák Vilmos, id. Markó Károly, Márffy Ödön Scheiber Hugó, Tihanyi Lajos.
Berény Róbert Árnyék és Olympia című, ritkaságnak tekinthető alkotása 38 millió forintért kelt el az aukción.
A festmény nem más, mint egy titokzatos akt - a modern női akt újraértelmezéseként is felfogható, egyszerre intim és stilizált, elvont és dekoratív.
Kulcsfontosságú munkálatok kezdődtek a sérült ukrán atomerőműnél
Négyhetes leállást követően.
Évtizedekbe is telhet Gáza újjáépítése – A törmelék nagysága 13-szorosa a gízai piramisoknak
Az övezet 250 ezer épületének mintegy 80%-a megrongálódott vagy megsemmisült.
Rossz hír a sörfogyasztóknak: hamarosan mélyen a pénztárcába kell nyúlni
A sörfőzde világa összeomlik.
Illegális drónok Európa légterein - Le lehet lőni őket?
Döntöttek a németek.
Olyan döntés született Brüsszelben, ami alapjaiban változtathatja meg az EU jövőjét
Mindenki egy erős Európai Uniót akar, csak nem áldoznák fel az unió legfontosabb alapelveit.
Ma kezdetét veszi a régóta várt béketárgyalás a Közel-Keleten
Heves harcok után.
Teljes lezárások jöhetnek Budapesten, megbénul a város
Jön a csúcstalálkozó.
Kiderült, mi Donald Trump első számú prioritása
Az ukrán nagykövet szerint.
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!