Autósok, figyelem: erre kell számítani a hosszúhétvégén
Az ősz két legforgalmasabb hétvégéjén a szokásostól eltérő kamionstopra, több autópályán pedig forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az autopalyamatrica.hu összeszedte a tudnivalókat.

Csütörtökön kezdődik az iskolai szünet, amely magában foglalja az ősz két legforgalmasabb hétvégéjét. Az egyhetes vakáció október 23-tól (csütörtök) november 2-ig (vasárnap) tart. Az autopalyamatrica.hu szakportál korábbi tapasztalatai alapján mindkét hétvégén kiemelten erős forgalomra lehet számítani az egész országban.

A többi hosszúhétvégétől eltérően ilyenkor nem érvényesül az az általános tendencia, hogy csak az utolsó vagy az utolsó előtti munkanap végén és a hétvége utolsó napjának délutánján nő meg a forgalom. A településeken értelemszerűen a temetők környékén lehet számítani forgalmi dugókra, az autópályákon és a főutakon pedig jellemzően a fővárosba, illetve

a nagyobb városokba vezető utak, leágazások környékén fordulhatnak elő torlódások, napszaktól függetlenül szinte bármikor.

Az Útinform tavaly is több figyelmeztetést adott ki az M3-ason és az M7-esen a nagy forgalom miatt.

Idén több sztrádaszakaszon is felújítási munkák zajlanak, amely sávszűkítésekkel, ideiglenes sebességkorlátozásokkal és forgalomterelésekkel jár. Az ősz legnagyobb munkálata az M7-esen zajló burkolatcsere és az M1-es nagyszabású bővítése és az előzetes tervekkel ellentétben mégsem lesz kész október végéig az M30-as régóta lezárt szakasza.

Kiemelik:

Aki utazást tervez, az ne rutinból tegye, mert ezúttal a kamionstop is a megszokottól eltérően alakul mindkét hétvégén.

Október 22-én 22 órától október 23-án 22 óráig, vagyis szerda estétől csütörtök estig tart, de a vasárnapi már a szokásos módon, szombat estétől vasárnap estig (október 25-én 22 órától 26-án 22 óráig). Mivel idén Mindenszentek napja szombatra esik, a kamionstop nem pénteken 22 órától, hanem csak szombat reggel 8-tól lép életbe és vasárnap este 10-ig tart.

Érdemes az autópályamatrica vásárlását is átgondolni, különösen annak, aki mindkét hétvégén kocsiba ül - a helyes választást matrica-tervező is segíti. Emellett nem árt ellenőrizni a meglévő (nem éves) matricák érvényességi idejét is.

Az autopalyamatrica.hu szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy az autósok az utazás tervezésekor mindenképpen

vegyék figyelembe a szokásosnál hosszabb menetidőt, készüljenek fel a várható lassulásokra, a zsúfolt utakon pedig a szokásosnál is nagyobb figyelemmel és türelemmel közlekedjenek.

