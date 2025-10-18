Ezzel a módszerrel lehet nagyot spórolni a fűtésen - Mutatjuk, hogyan!

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A modern otthonok fűtési rendszereinek piacán

egyre nagyobb teret nyer a szőnyegfűtés, amely a szőnyeg felülete alá integrált fűtőelemekkel biztosít egyenletes meleget.

Ez a technológia különösen a nappalikban és hálószobákban népszerű, ahol a lakók a lehető legmelegebb, legotthonosabb környezetet szeretnék kialakítani.

A szőnyegfűtés egyik legjelentősebb előnye az energiahatékonyság. A szőnyeg és az alatta elhelyezkedő fűtőpanel együttesen jó hőszigetelő réteget képez, amely hatékonyan megtartja a hőt és megakadályozza annak távozását a padlón keresztül, írja a lap.

Ez a tulajdonság hosszú távon alacsonyabb fűtési költségeket eredményezhet.

Belsőépítészeti szempontból is előnyös megoldásról beszélhetünk, hiszen a radiátorok eltávolításával nagyobb szabadságot nyerünk a terek kialakításában.

Egészségügyi szempontból is figyelemre méltó a szőnyegfűtés: a technológia csökkenti ugyanis a por és allergének keringését a levegőben, ami különösen előnyös az allergiában vagy asztmában szenvedők számára.

A technológia hátrányai között említhető a magasabb kezdeti beruházási költség,

amely azonban a későbbi energiamegtakarítások révén hosszú távon megtérülhet - mutat rá a lap.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images