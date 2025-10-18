Figyelmeztet az MVM: egyre több az adathalász üzenet, így lehet könnyen felismerni

Egyre több adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, vagy éppen egy nagyobb összeg visszatérítésével kecsegtetnek. Hangsúlyozza a közlemény:
A csalók ilyenkor az érintett személy ijedtségét vagy hiszékenységét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.
Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei is egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel. A társaság arra kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.
Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, hiszen az adathalász levelek felismerhetők. A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni szükséges, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Továbbá a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított (pl. ékezet nélküli) mondatok találhatók benne.
A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás.
Érdemes a kurzort a hivatkozás fölé tartani, hogy a böngésző megjelenítse a hivatkozás előnézetét, azaz megmutassa, hogy milyen oldalra készül éppen belépni az ügyfél.
Az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán
sosem kéri a szolgáltató, hogy ügyfeleik adják meg bankkártya adataikat, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges beírni.
Ha az ügyfél arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, az MVM Next kéri, hogy továbbítsa az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt.
Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-üzenetet kap az ügyfél, a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
