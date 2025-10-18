  • Megjelenítés
FONTOS Öt pillér, huszonhét út: ezért működik rosszul az uniós klíma- és energiastratégia
Figyelmeztet az MVM: egyre több az adathalász üzenet, így lehet könnyen felismerni
Gazdaság

Figyelmeztet az MVM: egyre több az adathalász üzenet, így lehet könnyen felismerni

Portfolio
A csalók az online térben sokszor láthatatlanok tudnak maradni, és jól kihasználják az emberek alapvető bizalmát, jóhiszeműségét és félelmeit. Egyszerre több irányból próbálnak érzékeny adatokat, például banki azonosítókat vagy hitelesítési adatokat megszerezni. Az MVM Next továbbra is kéri ügyfeleit, hogy legyenek figyelmesek a megtévesztő, adathalász üzenetekkel szemben - olvasható a vonatkozó közleményben.
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Egyre több adathalász üzenet létezik és érkezik nap mint nap a postafiókokba, amelyek sokszor fizetési felszólítással és a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, vagy éppen egy nagyobb összeg visszatérítésével kecsegtetnek. Hangsúlyozza a közlemény:

A csalók ilyenkor az érintett személy ijedtségét vagy hiszékenységét használják ki, hogy megszerezzék a bankkártyája adatait.

Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei is egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel. A társaság arra kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

Az MVM Next arra kéri ügyfeleit, hogy a számlaértesítőket mindig figyelmesen nézzék meg, hiszen az adathalász levelek felismerhetők. A hamis e-mailben szereplő adatok gyakran nem pontosak, ezért minden esetben ellenőrizni szükséges, hogy a számla összege megfelel-e a fogyasztás alapján vártnak. Továbbá a levél helyesírási hibákat tartalmazhat, illetve magyartalan, online programmal fordított (pl. ékezet nélküli) mondatok találhatók benne.

A legfontosabb támpont az e-számla-értesítőkben található direkt fizetési hivatkozás.

Érdemes a kurzort a hivatkozás fölé tartani, hogy a böngésző megjelenítse a hivatkozás előnézetét, azaz megmutassa, hogy milyen oldalra készül éppen belépni az ügyfél.

Az MVM Next online ügyfélszolgálati oldalán

sosem kéri a szolgáltató, hogy ügyfeleik adják meg bankkártya adataikat, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges beírni.

Ha az ügyfél arra gyanakszik, hogy adathalász-támadás célpontjává vált, az MVM Next kéri, hogy továbbítsa az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre az MVM vagy MVM Next nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt.

Ha az MVM nevében gyanús telefonhívást vagy sms-üzenetet kap az ügyfél, a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat oldalon található mezőbe beírva az SMS küldőjének telefonszámát és az üzenet dátumát ellenőrizhető, hogy valóban az MVM kereste-e.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
gáza izrael palesztin konfliktus háború idf bombázás stock
Gazdaság
Évtizedekbe is telhet Gáza újjáépítése – A törmelék nagysága 13-szorosa a gízai piramisoknak
Pénzcentrum
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility