Gigaüzlet készül a luxusiparban

A Wall Street Journal szombati jelentése szerint

a francia Kering luxuscsoport előrehaladott tárgyalásokat folytat szépségápolási részlegének értékesítéséről a L'Oreal szépségápolási vállalatnak körülbelül 4 milliárd dollárért.

Az üzlet részeként a L'Oreal megszerezné a Creed parfümmárkát, valamint jogot kapna arra, hogy a Kering divatmárkáihoz kapcsolódó szépségápolási termékeket fejlesszen (köztük a Bottega Veneta, Balenciaga és McQueen). A Kering 2023-ban indította el szépségápolási divízióját a prémium parfümmárka, a Creed felvásárlásával.

A lap információi szerint a megállapodást akár már a jövő héten bejelenthetik.

A Reuters nem tudta azonnal megerősíteni a hírt, a Kering pedig nem kívánt nyilatkozni az ügyben. A L'Oreal egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio