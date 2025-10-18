  • Megjelenítés
Gigaüzlet készül a luxusiparban
A Kering luxuscsoport tárgyalásokat folytat szépségápolási divíziójának eladásáról a L'Oreal számára mintegy 4 milliárd dollárért.

A Wall Street Journal szombati jelentése szerint

a francia Kering luxuscsoport előrehaladott tárgyalásokat folytat szépségápolási részlegének értékesítéséről a L'Oreal szépségápolási vállalatnak körülbelül 4 milliárd dollárért.

Az üzlet részeként a L'Oreal megszerezné a Creed parfümmárkát, valamint jogot kapna arra, hogy a Kering divatmárkáihoz kapcsolódó szépségápolási termékeket fejlesszen (köztük a Bottega Veneta, Balenciaga és McQueen). A Kering 2023-ban indította el szépségápolási divízióját a prémium parfümmárka, a Creed felvásárlásával.

A lap információi szerint a megállapodást akár már a jövő héten bejelenthetik.

A Reuters nem tudta azonnal megerősíteni a hírt, a Kering pedig nem kívánt nyilatkozni az ügyben. A L'Oreal egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

