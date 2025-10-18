Ítéletet mondtak a magyarok: ezeket a munkákat nem veszi el a mesterséges intelligencia

A megkérdezett nők 71 százaléka nem tervezi, hogy műszaki, technológiai vagy informatikai pályán dolgozzon, míg a férfiaknál ez az arány 41 százalék - közölte a CETIN Hungary friss országos kutatása alapján, amiből az is kiderült, hogy a mesterséges intelligenciával a magyarok nagy része még csak most ismerkedik. A válaszadók 46, illetve 47 százaléka szerint a rangsort a fizikai munkakörök (például asztalos, villanyszerelő) és a személyi szolgáltatások (például fodrász) pótolhatatlanok lesznek a jövőben.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Europion piackutató applikációjával, október 6-10. között készült reprezentatív kutatásba a 18-69 évesek közül 1267 embert vont be a CETIN Hungary friss országos kutatása.

Megállapították, hogy bár a mesterséges intelligencia (AI) gyors térnyerése alapjaiban változtatja meg a munka világát, mégis

a magyarok nagy része még csak most ismerkedik az eszközzel.

A válaszadók 45 százaléka alap-, 16 százaléka pedig kezdő szintűnek jelölte tudását az AI használatával kapcsolatosan és mindössze 3 százalék számolt be magas szintű ismeretekről, ugyanakkor a megkérdezettek csaknem 70 százaléka szerint az AI használatát már iskolás korban el kellene kezdeni tanulni.

A kutatásban arra is kitértek, hogy a mesterséges intelligencia előretörésével mely szakmákat tartják fontosnak: a lakosság 43 százaléka szerint a mérnök, informatikus, AI-fejlesztő és kiberbiztonsági szakértő munkája pótolhatatlan lesz a jövőben. Ez az arány az orvosoknál, állatorvosoknál 42 százalék. Eközben

a válaszadók 46, illetve 47 százaléka szerint a rangsort a fizikai munkakörök (például asztalos, villanyszerelő) és a személyi szolgáltatások (például fodrász) vezetik.

A megkérdezettek legkevésbé a gépjárművezetést és az adminisztratív munkaköröket tartják "jövőbiztosnak".

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a jövőt az emberi készségek is formálják. Ezt jelzi, hogy a felmérés szerint a legtöbben a kommunikációs készséget, a problémamegoldást és projektalapú szemléletet, a mentális egészséget és önismeretet, valamint a pályaorientációs tudatosságot tartják legfontosabbnak a személyes fejlődés szempontjából.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images