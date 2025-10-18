Kiderült, melyik ország most a nyugdíjasok paradicsoma

Európai országok dominálják azt a nemrég közzétett nemzetközi rangsort, amely
a nyugdíjasok számára legmegfelelőbb célországokat listázza.
A felmérés olyan szempontokat vizsgált, mint a békés környezet, a megfizethetőség és az általános életminőség.
A Global Citizen Solutions kutatása alapján
Portugália bizonyult a legjobb választásnak az időskor eltöltésére,
92,61 ponttal az élen végezve - adta hírül a dán DR hírportál. A második helyet Mauritius szerezte meg, míg a dobogó harmadik fokára Spanyolország állhatott fel.
Fontos megjegyezni, hogy a 44 országot felölelő elemzésből kimaradtak a skandináv államok, amelyek rendszerint előkelő helyezést érnek el hasonló rangsorokban kiemelkedő színvonalú szolgáltatásaiknak köszönhetően.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
„Volt ügyfelem, aki 100 millió felett bukott” – ezekkel a trükkökkel kopasztanak meg befektetőket kriptós csalók
Óriási károkat szenvedhet el, aki óvatlanul a hálójukba kerül.
Olyan présben van a magyar társadalom, ami összeroppanthatja a rendszert
Farkas András elemzése.
Bezzeg a görögök, hitelminősítői dicséretet kaptak
Hihetetlen átalakulás, ez a görög gazdasági csoda.
Leminősítette Franciaországot az S&P!
A kilátás stabil.
Súlyos kijelentés érkezett a vállalkozóktól: alig 10 százalékkal nőhet a minimálbér
A szociális hozzájárulási adó csökkentése sem lesz elég a nagyobb béremeléshez.
Hihetetlen botrány az USA-ban: a Hamász terroristája lóvá tette a titkosszolgálatokat, és letelepedett Oklahomában
A férfi a vízumkérelmében nem vallotta be, hogy terrorista.
Veszélyben az amerikai nukleáris biztonság: kulcsfontosságú szakembereket küldenek szabadságra
A kormányzati leállás az ok.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!