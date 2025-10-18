  • Megjelenítés
Kiderült, melyik ország most a nyugdíjasok paradicsoma
Kiderült, melyik ország most a nyugdíjasok paradicsoma

Portugália vezeti a nyugdíjasok számára legideálisabb országok rangsorát a Global Citizen Solutions legfrissebb nemzetközi felmérése szerint, amelyben 44 országot vizsgáltak, bár a skandináv államok nem szerepeltek a kutatásban - írja a dán DR portál.

Európai országok dominálják azt a nemrég közzétett nemzetközi rangsort, amely

a nyugdíjasok számára legmegfelelőbb célországokat listázza.

A felmérés olyan szempontokat vizsgált, mint a békés környezet, a megfizethetőség és az általános életminőség.

A Global Citizen Solutions kutatása alapján

Portugália bizonyult a legjobb választásnak az időskor eltöltésére,

92,61 ponttal az élen végezve - adta hírül a dán DR hírportál. A második helyet Mauritius szerezte meg, míg a dobogó harmadik fokára Spanyolország állhatott fel.

Fontos megjegyezni, hogy a 44 országot felölelő elemzésből kimaradtak a skandináv államok, amelyek rendszerint előkelő helyezést érnek el hasonló rangsorokban kiemelkedő színvonalú szolgáltatásaiknak köszönhetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

