Kiderült, mikortól lehet tömegesen venni a használt elektromos autókat
Gazdaság

Kiderült, mikortól lehet tömegesen venni a használt elektromos autókat

MTI
A magyarországi használtautó-piacon a 2026-2027-es időszakban, a flottaautók kifutásával, második hullámként jelenhet meg nagyobb tömegben a használt elektromos autók kínálata - erre számít az egyik legjelentősebb piaci szereplő, az országos kereskedelmi hálózattal rendelkező Das WeltAuto.

A Das WeltAuto előrejelzése szerint 2026–2027 környékén új korszak kezdődhet a magyar használtautó-piacon:

ekkor jelenhet meg tömegesen a második hullámnyi, korábbi flottaállományból kikerülő elektromos autó,

ami alapjaiban alakíthatja át a kínálatot és az árakat.

A cég közleményében kifejti: az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül. A használtautó-piac stabilan növekszik, miközben új korszak kezdődik: az elektromos és kínai márkák megjelenése átrajzolja a jövő kínálatát - hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a Das WeltAuto értékesítési igazgatója.

A közleményben idézik a Datahouse statisztikáját, amely szerint a Tesla továbbra is a legjelentősebb elektromos márka a magyarországi használtautó-piacon, 2655 tranzakcióval és 0,38 százalékos részesedéssel. A kínai újhullámos márkák (MG, BYD, Omoda, DFSK, Jaecoo, Lynk & Co, Aiways, NIO stb.) összesen 1155 jármű eladásával még csak 0,17 százalékos szeletet fednek le a piacból, de megjelenésük már jól látható. A kínai márkák mezőnyét az MG közel 800 autóval vezeti, ugyanakkor a BYD gyorsan növeli ismertségét - teszik hozzá.

A magyar használtautó-piacot változatlanul három márka - az Opel, a Volkswagen és a Suzuki - uralja. A piacszegmensre bontott szerkezet stabil: a kompakt (C-szegmens) és kisautó (B-szegmens) továbbra is a legnépszerűbb, eközben az SUV-láz a használt járművek esetében jóval visszafogottabb, mint az új autóknál. A tranzakciók közel ötöde (19,2 százalék) Budapesten zajlik, a főváros és agglomerációja az országos forgalom több mint harmadát (35,8 százalék) adja.

Tóth Péter közölte: a Das WeltAuto hálózatában azt tapasztalják, hogy az ellenőrzött előéletű autók gyorsabban találnak gazdára, még a bizonytalanabb piaci környezetben is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

