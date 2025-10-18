  • Megjelenítés
Lecsapott a Halong tájfun, katasztrófahelyzetet hirdethetnek
Gazdaság

Lecsapott a Halong tájfun, katasztrófahelyzetet hirdethetnek

MTI
Mike Dunleavy alaszkai kormányzó katasztrófahelyzet kihirdetését kérte pénteken a Fehér Háztól, miután a Halong tájfun okozta áradások miatt ezreket kellett evakuálni az alaszkai partvidék falvaiból.

Mike Dunleavy, Alaszka kormányzója pénteken

a Fehér Háztól kérte a katasztrófahelyzet kihirdetését,

miután a Halong tájfun által kiváltott áradások következtében több ezer embert kellett kitelepíteni az állam tengerparti településeiről.

A károk olyan jelentősek, hogy az evakuáltak közül sokan legalább 18 hónapig nem térhetnek vissza otthonaikba - számolt be róla a kormányzó. Volt olyan falu, amelyben több mint 120 otthon, az ott élők lakásainak több mint 90 százaléka elpusztult - mutatott rá a helyzet súlyosságára Dunleavy.

A Halong tájfun 2-es kategóriájú hurrikán erejével csapott le a múlt hét végén Alaszka délnyugati részére, a Bering-tenger partvidékén. A vihar több mint tíz, pár száz fős lakosságú őslakos települést érintett, az áradásoknak egy halálos áldozata volt, két embert eltűntként tartanak nyilván.

Az áradás sújtotta falvak lakóinak evakuálása a napokban kezdődött meg

az állam történetének eddigi legnagyobb légi mentési műveletében.

Az anchorage-i hatóságok pénteken arról számoltak be, hogy mintegy 1600 evakuált érkezésére számítanak. Az alaszkai nemzeti gárda repülőivel eddig már csaknem hatszázan érkeztek meg, akiket egy sportcsarnokban és egy kongresszusi központban helyeztek el, és szombaton további evakuáltakat várnak.

A szövetségi kormány bekapcsolódott a kutatásba és mentésbe, segítséget nyújt az evakuálásban, és részt vesz a károk felmérésében is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
teherautó
Gazdaság
Nagy csapás a kulcsfontosságú szektornak: Trump aláírta a vámokat
Pénzcentrum
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility