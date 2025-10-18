Lecsapott a Halong tájfun, katasztrófahelyzetet hirdethetnek

Mike Dunleavy alaszkai kormányzó katasztrófahelyzet kihirdetését kérte pénteken a Fehér Háztól, miután a Halong tájfun okozta áradások miatt ezreket kellett evakuálni az alaszkai partvidék falvaiból.

Mike Dunleavy, Alaszka kormányzója pénteken a Fehér Háztól kérte a katasztrófahelyzet kihirdetését, miután a Halong tájfun által kiváltott áradások következtében több ezer embert kellett kitelepíteni az állam tengerparti településeiről. A károk olyan jelentősek, hogy az evakuáltak közül sokan legalább 18 hónapig nem térhetnek vissza otthonaikba - számolt be róla a kormányzó. Volt olyan falu, amelyben több mint 120 otthon, az ott élők lakásainak több mint 90 százaléka elpusztult - mutatott rá a helyzet súlyosságára Dunleavy.

A Halong tájfun 2-es kategóriájú hurrikán erejével csapott le a múlt hét végén Alaszka délnyugati részére, a Bering-tenger partvidékén. A vihar több mint tíz, pár száz fős lakosságú őslakos települést érintett, az áradásoknak egy halálos áldozata volt, két embert eltűntként tartanak nyilván.

Az áradás sújtotta falvak lakóinak evakuálása a napokban kezdődött meg

az állam történetének eddigi legnagyobb légi mentési műveletében.

Az anchorage-i hatóságok pénteken arról számoltak be, hogy mintegy 1600 evakuált érkezésére számítanak. Az alaszkai nemzeti gárda repülőivel eddig már csaknem hatszázan érkeztek meg, akiket egy sportcsarnokban és egy kongresszusi központban helyeztek el, és szombaton további evakuáltakat várnak.

A szövetségi kormány bekapcsolódott a kutatásba és mentésbe, segítséget nyújt az evakuálásban, és részt vesz a károk felmérésében is.

