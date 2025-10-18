Nagyon szokatlan dolgok történnek az óceánon, ebből nagy baj lehet

A BBC elemzése szerint

az észak-csendes-óceáni vizek felszíni hőmérséklete július és szeptember között több mint 0,25 Celsius-fokkal haladta meg a korábbi, 2022-es rekordot.

Ez jelentős növekedés egy olyan területen, amely nagyjából tízszer akkora, mint a Földközi-tenger.

Határozottan valami szokatlan történik az észak-csendes-óceáni térségben

- nyilatkozta Zeke Hausfather, a Berkeley Earth amerikai kutatóintézet klímakutatója. Hozzátette, hogy egy ekkora hőmérséklet-emelkedés ilyen nagy területen "rendkívül figyelemreméltó".

Bár a klímaváltozás ismerten növeli a tengeri hőhullámok valószínűségét, a tudósok nehezen tudják megmagyarázni, miért ilyen meleg az észak-csendes-óceáni térség ilyen hosszú ideje. Az adatok azt mutatják, hogy a régió nemcsak az elmúlt évtizedekben melegedett gyorsan, de 2025-ben a hőmérséklet jelentősen magasabb a közelmúlt éveihez képest is.

A Berkeley Earth elemzése szerint az augusztusban mért tengeri hőmérséklet kevesebb mint 1% valószínűséggel fordulhatott volna elő bármely évben. A természetes időjárási változékonyság csak részben magyarázza a jelenséget - a szokásosnál gyengébb szelek például hozzájárulhattak a felmelegedéshez.

Egy érdekes elmélet szerint

a hajózási üzemanyagok 2020-as változtatása is hozzájárulhat a melegedéshez.

A korábbi szennyező üzemanyagok kén-dioxidot bocsátottak ki, amely apró, napfényt visszaverő részecskéket képzett a légkörben, így fékezte a hőmérséklet-emelkedést. Ennek a hűtő hatásnak az eltávolítása most megmutathatja az emberi tevékenység által okozott felmelegedés teljes hatását.

Az észak-csendes-óceáni tengeri hőhullám már hatással volt a Csendes-óceán mindkét oldalának időjárására,

valószínűleg fokozva Japán és Dél-Korea nyári hőségét, valamint az Egyesült Államokban tapasztalt viharokat.

A jelenség Európára és az Egyesült Királyságra is hatással lehet a következő hónapokban. Amanda Maycock, a Leeds-i Egyetem klímadinamika professzora szerint az észak-csendes-óceáni meleg légköri hullámokat generálhat, amelyek módosíthatják az időjárást az Észak-Atlanti-óceán és Európa térségében.

Ez magasnyomású viszonyokat eredményezhet a kontinens felett, ami az Arktisz felől érkező hidegebb levegő beáramlását segíti elő, és hidegebb időjárást hozhat a tél elején

- magyarázta Maycock professzor.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a délebbi, keleti trópusi Csendes-óceánon a felszíni vizek szokatlanul hűvösek - ez a La Niña időjárási jelenség klasszikus jele. A gyenge La Niña várhatóan fennmarad a következő hónapokban, ami általában növeli a hideg tél kezdetének kockázatát az Egyesült Királyságban, de enyhébb befejezést is hozhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images