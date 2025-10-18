Remek híreket közölt a Pfizer-vakcina gyártója

A Pfizer és a japán Astellas gyógyszergyártók Padcev nevű készítménye a Merck Keytruda gyógyszerével kombinálva jelentősen csökkentette a daganat kiújulásának, terjedésének vagy a halálozás kockázatát húgyhólyagrákos betegeknél - írja a Reuters.

A Pfizer és a japán Astellas gyógyszergyártók Padcev nevű készítménye a Merck Keytruda készítményével kombinálva

jelentősen mérsékelte a húgyhólyagrákos betegek körében a daganat kiújulásának, áttétképződésének vagy a halálozás kockázatát.

A késői fázisú klinikai vizsgálatban olyan izominvazív húgyhólyagrákban (MIBC) szenvedő betegeket tanulmányoztak, akik nem kaphattak ciszplatin-alapú kemoterápiát vagy elutasították azt. A betegek a műtét előtt és után kapták a kombinált terápiát.

Az eredmények szerint a kombinációs kezelés 60%-kal csökkentette a daganat kiújulásának, terjedésének vagy a halálozás kockázatát a csak műtéti beavatkozásban részesülő betegekhez képest. Emellett a teljes túlélési arány is javult, 50%-kal csökkentve a halálozási kockázatot.

Jeff Legos, a Pfizer onkológiai igazgatója szerint a kombináció azon képessége, hogy felére csökkenti a halálozási kockázatot, figyelemre méltó előrelépés olyan betegek számára, akiknek korlátozottak a kezelési lehetőségeik és gyakran rossz a prognózisuk.

A vizsgálat kimutatta, hogy a kombinációs terápiával kezelt betegek 74,7%-a volt eseménymentes két év elteltével, szemben a csak műtéti kezelésben részesülők 39,4%-ával.

A húgyhólyagrák a kilencedik leggyakoribb rákbetegség világszerte.

Az MIBC, amely az összes húgyhólyagrák 30%-át teszi ki, olyan ráktípus, amely a húgyhólyag falának izomrétegébe nő.

A Merck legnagyobb bevételt hozó gyógyszere, a Keytruda segíti a szervezet saját immunrendszerét a rák elleni küzdelemben a PD-1 nevű fehérje blokkolásával, míg a Padcev, egy antitest-gyógyszer konjugátum, specifikusan a rákos sejteket célozza meg az egészséges sejtek károsítása nélkül.

A kombinációs terápia jelenleg nem engedélyezett műtét előtti és utáni alkalmazásra ciszplatin-kezelésre nem alkalmas MIBC-betegek esetében. A vállalatok közölték, hogy az eredményeket megvitatják a globális egészségügyi hatóságokkal a potenciális engedélyeztetési kérelmek benyújtása érdekében.

