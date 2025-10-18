  • Megjelenítés
Rossz hír a sörfogyasztóknak: hamarosan mélyen a pénztárcába kell nyúlni
Rossz hír a sörfogyasztóknak: hamarosan mélyen a pénztárcába kell nyúlni

Németországban hamarosan árat emelhet a legtöbb nagy sörfőzde az Inside italpiacra szakosodott szakmagazin elemzése szerint. A jelentés rámutatott arra, hogy Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog.

Az italpiaci szaklap, az Inside elemzése szerint a legtöbb nagy német sörgyár rövidesen áremelésre készül. A jelentés kiemeli, hogy

a tíz legnépszerűbb sörmárka közül hatnál már emelkedtek vagy a közeljövőben emelkedni fognak a termelői árak,

ami országos drágulási hullámot vetíthet előre a német sörpiacon.

A termelők az egyre többe kerülő nyersanyagok és logisztika miatt kénytelenek árat emelni, az azonban még nem világos, hogy ezt a kiskereskedők milyen mértékben hárítják majd át a fogyasztókra.

Németországban csökken a sörfogyasztás, ahogy változnak az ízlések, így például az éttermekben kezd más szeszesitalok, vagy például az alkoholmentes sörök felé tolódni a kereslet. A sörfogyasztást befolyásolja továbbá a lakosság elöregedése is, az idősebb emberek ugyanis kevesebb szeszesitalt fogyasztanak.

Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója egy német lapnak augusztus végén igen borúlátóan nyilatkozott a sörágazat kilátásaival kapcsolatban. Azt mondta, hogy

csődhullám vár a német sörfőzdékre az elkövetkező években,

kicsikre és nagyokra egyaránt, Mint fogalmazott: "a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek".

A sörfőzde világa összeomlik: szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja.

A vállalatvezető a németországi sörfogyasztás "földcsuszamlásszerű", 7-7,5 százalékos eséséről beszélt, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékához csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint az idei első fél évben mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami napi körülbelül 3 millió doboznak felel meg.

