Rossz hír a sörfogyasztóknak: hamarosan mélyen a pénztárcába kell nyúlni

Az italpiaci szaklap, az Inside elemzése szerint a legtöbb nagy német sörgyár rövidesen áremelésre készül. A jelentés kiemeli, hogy
a tíz legnépszerűbb sörmárka közül hatnál már emelkedtek vagy a közeljövőben emelkedni fognak a termelői árak,
ami országos drágulási hullámot vetíthet előre a német sörpiacon.
A termelők az egyre többe kerülő nyersanyagok és logisztika miatt kénytelenek árat emelni, az azonban még nem világos, hogy ezt a kiskereskedők milyen mértékben hárítják majd át a fogyasztókra.
Németországban csökken a sörfogyasztás, ahogy változnak az ízlések, így például az éttermekben kezd más szeszesitalok, vagy például az alkoholmentes sörök felé tolódni a kereslet. A sörfogyasztást befolyásolja továbbá a lakosság elöregedése is, az idősebb emberek ugyanis kevesebb szeszesitalt fogyasztanak.
Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója egy német lapnak augusztus végén igen borúlátóan nyilatkozott a sörágazat kilátásaival kapcsolatban. Azt mondta, hogy
csődhullám vár a német sörfőzdékre az elkövetkező években,
kicsikre és nagyokra egyaránt, Mint fogalmazott: "a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek".
A sörfőzde világa összeomlik: szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja.
A vállalatvezető a németországi sörfogyasztás "földcsuszamlásszerű", 7-7,5 százalékos eséséről beszélt, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékához csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint az idei első fél évben mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami napi körülbelül 3 millió doboznak felel meg.
Címlapkép forrása: Shutterstock
