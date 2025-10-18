  • Megjelenítés
Trump újabb húzása veszélybe sodorhatja az amerikaiakat
Portfolio
A Trump-adminisztráció további 11 milliárd dollár értékű infrastrukturális projektet fagyaszt be demokrata irányítású államokban a kormányzati leállás miatt, írja a Reuters. Kaliforniai kormányzó szóvivője szerint az életmentő gátak és infrastrukturális projektek leállítása végső soron veszélybe sodorja az amerikaiakat.

Russell Vought, a Fehér Ház költségvetési igazgatója pénteken jelentette be, hogy az Egyesült Államok Hadmérnöki Kara felfüggeszti a munkálatokat az "alacsony prioritású" projekteken olyan városokban, mint New York, San Francisco, Boston és Baltimore. Hozzátette, hogy ezeket a projekteket véglegesen törölhetik is.

A befagyasztott összegben szerepel 600 millió dollár,

amit két elöregedett, szövetségi tulajdonban lévő híd felújítására szántak a massachusettsi Cape Cod-csatorna felett, amelyeken évente több millió utazó halad át.

Massachusetts kormányzója, Maura Healey és az állam szenátorai közölték, hogy Vought bejelentése ellenére "nem kaptak semmilyen információt a szövetségi kormánytól erről az intézkedésről", és a projekt a kétpárti kongresszus által jóváhagyott finanszírozással továbbra is halad.

A Fehér Ház Költségvetési Hivatala szerint Donald Trump elnök "át akarja alakítani, hogyan rangsorolja a szövetségi kormány a Hadmérnöki Kar projektjeit".

Az adminisztráció már korábban befagyasztott legalább 28 milliárd dollárt közlekedési és energetikai projektekre demokraták által irányított városokban és államokban, miközben a republikánus elnök nyomást gyakorol kongresszusi ellenfeleire a október 1-jén kezdődött leállás befejezése érdekében.

Trump megfogadta, hogy megnyirbálja a "demokrata ügynökségeket", és 4100 szövetségi munkahely megszüntetését tervezi, hogy nyomást gyakoroljon politikai ellenfeleire.

A Hadmérnöki Kar projektjei között szerepel egy vízparti park San Franciscóban, vízi élőhelyek helyreállítása Restoration városában (Kalifornia), valamint víz- és szennyvízrendszerek New York városában.

A New York-i projektek teszik ki a teljes összeg 7 milliárd dollárját. További érintett projektek vannak Illinois, Maryland, Oregon, Új-Mexikó, New Hampshire, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island és Delaware államokban. Ezek az államok mind Trump ellen szavaztak a 2024-es elnökválasztáson. A Költségvetési Hivatal szerint a projektek közül sok olyan "menedékvárosokban" található, amelyek ellenálltak a Trump-adminisztráció bevándorlási szigorításainak.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó szóvivője szerint

az életmentő gátak és infrastrukturális projektek leállítása, amelyek republikánus és demokrata közösségeket egyaránt védenek, veszélybe sodorja az amerikaiakat...

Trump fegyverként használja a szövetségi leállást, hogy megtámadja azokat a közösségeket és amerikaiakat, akiket politikai ellenségeinek tekint."

Kathy Hochul, New York kormányzója az X-en válaszolt Voughtnak: "Sok szerencsét hozzá. Jelentkezni fogunk."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

GettyImages-98669034-boldogság-egészség-élet-életkor-házasság-idősek-nyár-nyugdíjas-sapka-strand-boldogság-egészség-életkor-házasság-idősek-nyár-nyaralás-nyugdíjas-sapka-strand
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
