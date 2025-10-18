Tűz ütött ki a nemzetközi repülőtéren, minden járatot felfüggesztettek

Tűz ütött ki a dakkai nemzetközi repülőtér cargo részlegében, minden járatot felfüggesztettek - írja a Reuters.

Szombaton tűz keletkezett a bangladesi főváros, Dakka Hazrat Shahjalal Nemzetközi Repülőterének cargo részlegében, ami miatt az összes járatot felfüggesztették

- számolt be a helyi The Daily Star című napilap.

A lap információi szerint már harminchat tűzoltóegység dolgozik a lángok megfékezésén. Ezt Talha Bin Zasim, a tűzoltóság és polgári védelem médiaosztályának tisztje erősítette meg.

Minden repülőgépünk biztonságban van. További frissítéseket adunk, ahogy a helyzet alakul

- nyilatkozta a repülőtér szóvivője a The Daily Star szerint.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images