Tűz ütött ki a nemzetközi repülőtéren, minden járatot felfüggesztettek

Szombaton tűz keletkezett a bangladesi főváros, Dakka Hazrat Shahjalal Nemzetközi Repülőterének cargo részlegében, ami miatt az összes járatot felfüggesztették
- számolt be a helyi The Daily Star című napilap.
A lap információi szerint már harminchat tűzoltóegység dolgozik a lángok megfékezésén. Ezt Talha Bin Zasim, a tűzoltóság és polgári védelem médiaosztályának tisztje erősítette meg.
Minden repülőgépünk biztonságban van. További frissítéseket adunk, ahogy a helyzet alakul
- nyilatkozta a repülőtér szóvivője a The Daily Star szerint.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
