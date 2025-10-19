A Bank of England kormányzója kimondta: ez a Brexit valódi ára a brit gazdaságnak

Andrew Bailey, aki a Harmincak Csoportja (Group of Thirty, G30) nevű, gazdasági szakértőkből, befektetőkből és tanácsadókból álló csoport éves washingtoni banki fórumán szólalt fel, a Bank of England által vasárnap este Londonban ismertetett beszédében felidézte a XVIII. századi skót közgazdász és gazdaságfilozófus, Adam Smith tételét, amely szerint a nagy kiterjedésű kereskedelmi övezetek kedveznek a termelékenység gyorsabb javulásának, így nagyobb ütemű potenciális gazdasági növekedést tesznek lehetővé.
A brit jegybank vezetője szerint ugyanakkor a vámok - csakúgy, mint más olyan intézkedések, amelyek korlátozzák a kereskedelmet - ellentmondanak a Smith-féle növekedési modellnek.
Bailey kijelentette: ő csaknem egy évtizede nagyon ügyel arra, hogy ne foglaljon állást a Brexit puszta tényéről, mivel a brit EU-tagság feladásáról a brit választók döntöttek, és a köztisztviselők feladata e döntés érvényesítése.
Ha azonban a Brexit által a gazdasági növekedésre gyakorolt hatásokról kérdeznek, van válaszom erre a kérdésre, a válasz pedig az, hogy ez a hatás a belátható jövőben negatív lesz
- fogalmazott a Bank of England kormányzója.
Andrew Bailey szerint Adam Smith gazdasági növekedési modellje is egyértelműen kimondja, hogy ha egy gazdaság a korábbinál kevésbé nyitottá válik, az a növekedési ütemet is korlátozza, azzal együtt is, hogy hosszabb távon a kereskedelem alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez.
A minap Rachel Reeves brit pénzügyminiszter is úgy fogalmazott egy interjúban, hogy bár a kormány igyekszik valamennyit elhárítani a kilépés okozta károkból, "ennek ellenére nem fér kétség ahhoz, hogy a Brexit súlyos és hosszantartó hatást gyakorol" a brit gazdaságra.
A Brexit negatív gazdasági következményeire több elemzőműhely is felhívta a figyelmet.
A brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) számításai szerint a brit hazai össztermék (GDP) a Brexit miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az EU tagjaként ebben az időtávlatban előállíthatott volna.
A Cambridge-i Egyetem gazdaságkutató intézete, a Cambridge Econometrics legutóbbi átfogó elemzése szerint az előállított bruttó hozzáadottérték-tartalom mércéjével mérve a brit gazdaság teljesítménye már 2023-ban 6 százalékkal kisebb volt, 2035-ben pedig 10,1 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet e két időpontig el lehetett volna érni, ha Nagy-Britannia nem lép ki az EU-ból.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szünetel a vonatközlekedés a győri állomáson, jelentős késésekre kell számítani
Biztosítóberendezési hiba miatt.
Trump szerint Putyin megsemmisítené Ukrajnát, ha nem tesz eleget a követeléseinek
Kiszivárogtak a tárgyalás részletei.
Zelenszkij kész csatlakozni a budapesti békecsúcshoz
Keményebb fellépést kért Moszkvával szemben.
Tűzszünet ide vagy oda, megint Gázát bombázta Izrael, leállították a segélyszállítmányokat
Egymást okolják a felek a megállapodás megszegésével.
Jön az új európai jogosítvány-szabályozás, kedden szavaz az Európai Parlament
Több fontos változás történhet.
A Louvre-t kirabló tolvajok menekülés közben elhagyták Napóleon családi ereklyéjét
Több mint 1300 gyémánttal van kirakva.
Lenyomják a legmenőbb iPhone-t? - Teszten a világ legvékonyabb mobiljai
Az egyiket most féláron meg lehet venni.
Rossz hírt kaptak a budapesti sofőrök: újabb helyeken válik fizetőssé a parkolás
Hamarosan életbe is léphet a döntés.
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!