A Bank of England kormányzója kimondta: ez a Brexit valódi ára a brit gazdaságnak
A Bank of England kormányzója kimondta: ez a Brexit valódi ára a brit gazdaságnak

MTI
A Bank of England kormányzója szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) a belátható jövőben negatív hatása lesz a brit gazdaság növekedésére.

Andrew Bailey, aki a Harmincak Csoportja (Group of Thirty, G30) nevű, gazdasági szakértőkből, befektetőkből és tanácsadókból álló csoport éves washingtoni banki fórumán szólalt fel, a Bank of England által vasárnap este Londonban ismertetett beszédében felidézte a XVIII. századi skót közgazdász és gazdaságfilozófus, Adam Smith tételét, amely szerint a nagy kiterjedésű kereskedelmi övezetek kedveznek a termelékenység gyorsabb javulásának, így nagyobb ütemű potenciális gazdasági növekedést tesznek lehetővé.

A brit jegybank vezetője szerint ugyanakkor a vámok - csakúgy, mint más olyan intézkedések, amelyek korlátozzák a kereskedelmet - ellentmondanak a Smith-féle növekedési modellnek.

Bailey kijelentette: ő csaknem egy évtizede nagyon ügyel arra, hogy ne foglaljon állást a Brexit puszta tényéről, mivel a brit EU-tagság feladásáról a brit választók döntöttek, és a köztisztviselők feladata e döntés érvényesítése.

Ha azonban a Brexit által a gazdasági növekedésre gyakorolt hatásokról kérdeznek, van válaszom erre a kérdésre, a válasz pedig az, hogy ez a hatás a belátható jövőben negatív lesz

- fogalmazott a Bank of England kormányzója.

Andrew Bailey szerint Adam Smith gazdasági növekedési modellje is egyértelműen kimondja, hogy ha egy gazdaság a korábbinál kevésbé nyitottá válik, az a növekedési ütemet is korlátozza, azzal együtt is, hogy hosszabb távon a kereskedelem alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez.

A minap Rachel Reeves brit pénzügyminiszter is úgy fogalmazott egy interjúban, hogy bár a kormány igyekszik valamennyit elhárítani a kilépés okozta károkból, "ennek ellenére nem fér kétség ahhoz, hogy a Brexit súlyos és hosszantartó hatást gyakorol" a brit gazdaságra.

A Brexit negatív gazdasági következményeire több elemzőműhely is felhívta a figyelmet.

A brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) számításai szerint a brit hazai össztermék (GDP) a Brexit miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az EU tagjaként ebben az időtávlatban előállíthatott volna.

A Cambridge-i Egyetem gazdaságkutató intézete, a Cambridge Econometrics legutóbbi átfogó elemzése szerint az előállított bruttó hozzáadottérték-tartalom mércéjével mérve a brit gazdaság teljesítménye már 2023-ban 6 százalékkal kisebb volt, 2035-ben pedig 10,1 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet e két időpontig el lehetett volna érni, ha Nagy-Britannia nem lép ki az EU-ból.

