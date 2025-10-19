  • Megjelenítés
Figyelem, autósok: több jármű ütközött az M5-ös autópályán, baleset miatt zárták le a 7-es főutat

Október 19-én több baleset miatt is fennakadásokra, kerülőkre kell számítaniuk a sofőröknek az utakon.

Négy személygépjármű ütközött össze az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán. A baleset a 84. kilométernél történt, ahol a pálya terelésben halad. A közlemény szerint a forgalom továbbra is haladhat 1-1 sávon mindkét irányba. A szűkülő sávok miatt jelenleg 1-2 kilométeres torlódás alakult ki.

Lezárásra kell számítaniuk azoknak, akik a 7-es főúton szeretnének közlekedni Szántód térségében. Az útinform információi szerint egy személygépjármű két motorossal ütközött össze, ezért

az érintett útszakaszt teljes szélességben lezárták, akik erre közlekednének, azok terelésre számítsanak.

A forgalmi rend megváltozását érintő beavatkozás a 117. kilométernél van. Az arra haladók Fürdőtelep felé tudnak kerülni.

