Jön az új európai jogosítvány-szabályozás, kedden szavaz az Európai Parlament

Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén dönt a reformcsomagról, amely alapjaiban alakíthatja át a vezetői engedélyek szabályozását az Európai Unióban.
A tervezet bevezetné az okostelefonon is használható digitális vezetői engedélyt, lehetőséget adna az idősebb sofőrök gyakoribb ellenőrzésére, és uniós szinten egységesítené a súlyos közlekedési szabályszegések miatti eltiltásokat.
A strasbourgi testület hónapokig tartó munka után készítette elő az új kerettörvényt, amely már megkapta a tagállami kormányok támogatását. A reform elsődleges célja az európai úthálózat biztonságának javítása, ami miatt a közeljövőben több nemzeti jogszabály módosítására is sor kerülhet.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt, különösen az orvosi alkalmassági vizsgálatok sűrítésének lehetősége. A kompromisszum szerint a végleges javaslat nem ír elő kötelező, uniós szintű szabályokat, ugyanakkor – a Morgenpost értesülései szerint – felhatalmazza a tagállamokat, hogy 65 éves kor felett rövidebb érvényességi idejű vezetői engedélyeket adjanak ki.
A tagországok saját hatáskörben dönthetnek arról is, hogy az érintett korosztálytól megkövetelik-e önértékelő tesztek kitöltését, illetve kiegészítő képzéseken való részvételt az okmány megújításának feltételeként.
A reform egyik központi eleme a digitális vezetői engedély bevezetése, amely legkésőbb 2030-ig valamennyi tagállamban elérhető lesz okostelefonos alkalmazáson keresztül. Az újonnan kibocsátott dokumentumokat a nemzeti hatóságoknak elektronikusan is hozzáférhetővé kell tenniük.
Ez főként a fiatalok számára jelent majd könnyebbséget, mivel már minden a mobiljukban van
– fogalmazott Jutta Paulus, az Európai Parlament előadója.
A hagyományos, műanyag kártyás jogosítvány nem szűnik meg.
Igény esetén mindenki megkaphatja a fizikai dokumentumot is, és párhuzamosan mindkét formátumot használhatja. A digitális változat teljes körű bevezetése után valamennyi uniós országban elfogadják majd hatósági igazolványként, legyen szó rendőri igazoltatásról vagy gépjármű-kölcsönzésről.
A javaslat másik sarkalatos pontja a közlekedési bűncselekmények miatti jogosítvány-bevonások uniós szintű érvényesítése. A tervek szerint ha egy sofőrt bármely tagállamban – például Párizsban vagy Varsóban – súlyos vétség, így ittas vezetés, balesetokozás vagy extrém sebességtúllépés miatt megfosztanak a vezetési jogától, az eltiltás automatikusan érvényes lesz az összes többi uniós országban is, tehát Berlinben vagy Budapesten sem ülhet volán mögé.
Jelenleg a külföldön elkövetett súlyos szabálysértés miatt bevont jogosítvány csak az adott országban érvénytelen, miközben a kibocsátó államban a sofőr tovább vezethet. Az új rendszer bevezetése szorosabb együttműködést és gyorsabb információcserét igényel a nemzeti közlekedési hatóságok között a kontinens közúti biztonságának növelése érdekében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
