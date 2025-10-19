Kiderült, mit loptak el a világ leghíresebb múzeumából: felbecsülhetetlen értékű kincsek tűntek el

Laurent Nuñez belügyminiszter a France Inter rádiónak elmondta, hogy
az Apollo teremben történt a betörés, ahol a francia koronaékszereket és XIV. Lajos értékes gyűjteményét őrzik.
A tolvajok egy teherautóra helyezett külső teherlift segítségével jutottak be a múzeumba. A betörők sarokcsiszolóval feszítették fel az egyik ablakot, és olyan ékszereket vittek el, amelyek „érzelmi értékkel bírnak és felbecsülhetetlenek”. Nuñez szerint három vagy négy elkövető vett részt az akcióban, akik mindössze hét perc alatt végrehajtották a rablást, majd motorkerékpárokon menekültek el.
Rachida Dati kulturális miniszter a TF1 francia televíziónak nyilatkozva közölte, hogy egy ékszert már megtaláltak a Louvre közelében, és jelenleg vizsgálják. A belügyminisztérium közleménye szerint részletes listát készítenek az ellopott tárgyakról, amelyek „piaci értékükön túl felbecsülhetetlen örökségi és történelmi értékkel bírnak”. A belügyminiszter szerint egyértelmű, hogy a helyszínt előzetesen feltérképezték, és egy „nagyon tapasztalt csapat rendkívül gyorsan cselekedett”. Nuñez bizakodó, hogy hamarosan elfogják az elkövetőket és visszaszerzik az ellopott értékeket.
Az incidens helyi idő szerint 9:30-kor történt, a látogatókat incidens nélkül evakuálták.
A világ leglátogatottabb múzeuma, amely olyan híres műalkotásoknak ad otthont, mint Leonardo da Vinci Mona Lisa-ja, vasárnap zárva tartott a nyomozás miatt.
Címlapkép forrása: Kiran Ridley/Getty Images
