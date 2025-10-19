Meghökkentő felfedezés: a diétás üdítők veszélyesebbek lehetnek az egyik legfontosabb szervre, mint a cukrosak

Az UEG Week 2025 konferencián bemutatott tanulmány 123 788 felnőttet követett nyomon a UK Biobank adatbázisából, akiknél a vizsgálat kezdetén nem mutatkoztak májbetegség jelei. A résztvevők italfogyasztási szokásait ismétlődő 24 órás táplálkozási kérdőívekkel rögzítették, hogy megvizsgálhassák, hogyan kapcsolódik a cukrozott (SSB) és a mesterséges édesítőszerekkel készült (LNSSB) üdítők fogyasztása a metabolikus diszfunkció-asszociált steatohepatitishez (MASLD), a májzsír felhalmozódásához és a májbetegségekkel összefüggő halálozáshoz.
Az eredmények szerint azoknál,
akik naponta több mint 250 gramm üdítőt fogyasztottak, jelentősen megnőtt a kockázat:
a mesterséges édesítőszerekkel készült italokat fogyasztóknál 60%-kal (HR: 1,599), míg a cukrozott üdítőket ivóknál 50%-kal (HR: 1,469) nőtt a MASLD kialakulásának valószínűsége. A 10,3 éves medián követési idő alatt 1178 résztvevőnél alakult ki MASLD, és 108-an haltak meg májbetegséggel összefüggő okok miatt. Bár
a cukrozott üdítők nem mutattak szignifikáns összefüggést a májbetegséggel kapcsolatos halálozással, a mesterséges édesítőszerekkel készült italok igen.
Mindkét típusú ital magasabb májzsírszinttel is összefüggésbe hozható volt.
A MASLD, amelyet korábban nem alkoholos zsírmájbetegségnek (NAFLD) neveztek, akkor alakul ki, amikor túlzott mennyiségű zsír halmozódik fel a májban. Ez idővel gyulladást (hepatitist) válthat ki, és olyan tüneteket okozhat, mint a hasi fájdalom, fáradtság és étvágytalanság. Ma már ez a leggyakoribb krónikus májbetegség világszerte, amely a népesség több mint 30%-át érinti, és gyorsan a májbetegséggel összefüggő halálozások vezető okává válik. Lihe Liu, a kutatás vezetője elmagyarázta:
A cukrozott üdítők régóta vizsgálat alatt állnak, míg a 'diétás' alternatíváikat gyakran egészségesebb választásnak tekintik. Azonban mindkettőt széles körben fogyasztják, és a májegészségre gyakorolt hatásukat eddig nem értették jól.
"Tanulmányunk azt mutatja, hogy a mesterséges édesítőszerekkel készült üdítők valójában magasabb MASLD-kockázattal jártak, még mérsékelt bevitel esetén is, például napi egy doboznyi mennyiségnél. Ezek az eredmények megkérdőjelezik azt az általános felfogást, hogy ezek az italok ártalmatlanok, és rávilágítanak arra, hogy újra kell gondolni szerepüket az étrendben és a májegészségben, különösen mivel a MASLD globális egészségügyi problémává válik."
Liu a megállapítások mögött álló lehetséges biológiai okokat is megvitatta: „A cukrozott üdítők magasabb cukortartalma gyors vércukor- és inzulinszint-emelkedést okozhat, elősegítheti a súlygyarapodást és növelheti a húgysavszintet, amelyek mind hozzájárulnak a májzsír felhalmozódásához. A mesterséges édesítőszerekkel készült üdítők ezzel szemben a bélmikrobiom megváltoztatásával, a teltségérzet megzavarásával, az édességek iránti vágy fokozásával és akár az inzulinelválasztás serkentésével is befolyásolhatják a májegészséget.”
A szerzők hangsúlyozták, hogy ezek a megállapítások alátámasztják mindkét típusú üdítő korlátozását egy átfogó megelőzési stratégia részeként, amely nemcsak a májbetegségre, hanem a kardio-renális-metabolikus egészségre is irányul. Bármelyik ital vízzel való helyettesítése jelentősen csökkentette a MASLD kockázatát – 12,8%-kal a cukrozott és 15,2%-kal a mesterséges édesítőszerekkel készült üdítők esetében –, míg a két italtípus közötti helyettesítés nem eredményezett kockázatcsökkenést. Liu azt is hozzátette:
A legbiztonságosabb megközelítés mind a cukrozott, mind a mesterségesen édesített italok korlátozása. A víz marad a legjobb választás, mivel megszünteti a metabolikus terhelést és megakadályozza a zsír felhalmozódását a májban, miközben hidratálja a szervezetet.
A kutatók most mélyebben kívánják feltárni az oksági mechanizmusokat hosszú távú, randomizált és genetikai vizsgálatok révén, különös tekintettel arra, hogy a cukor és helyettesítői hogyan lépnek kölcsönhatásba a bélmikrobiommal és hogyan befolyásolják a májbetegséget.
Címlapkép forrása: Shutterstock
