Megszólalt a MÁV, újra járható a Budapest-Szolnok vasútvonal
Megszólalt a MÁV, újra járható a Budapest-Szolnok vasútvonal

MTI
Megszűnt a fennakadás a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon, fokozatosan helyreáll a menetrendszerű közlekedés. Már nem kell pótlóbuszra átszállni és az InterCity-k is ismét az újszászi vonalon közlekednek - közölte a Mávinform vasárnap a honlapján.

Azt írták, az újszászi vonalon egy közüzemi áramkimaradás okozott fennakadást, Nagykáta állomáson átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok. Több érintett járat várakozásra kényszerült, módosult a hajnali és reggeli közlekedési rend. Több hajnali vonat menetideje meghosszabbodott, késésekre, kimaradó járatokra kellett számítani.

A távolsági vonatok a főváros és Szolnok között a ceglédi vonalon át jártak, az elővárosi vonatok pedig a főváros felől Tápiószecsőig, Szolnok felől Tápiószeléig közlekedtek, a két állomás között pótlóbuszok szállították az utasokat.

Vasárnap 7 órára elhárították a hibát. A menetrendszerű közlekedés fokozatosan, a délelőtti órákban állhat helyre a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon - áll a közleményben.

