Kirabolták a világ leghíresebb múzeumát!
Nagy a baj Magyarországon, megszólalt az agrárminiszter
Nagy a baj Magyarországon, megszólalt az agrárminiszter

MTI
Portfolio
Már 21 borvidéken van jelen a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége; országszerte védekeznek a szőlőkabócával szemben.
Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés, az aranyszínű sárgaság ellen. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket. Emellett drónos felderítést is végeznek.

A hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) mobil laborautója a fertőzés gyanúja esetén már a helyszínen igazolhatja a kórokozó jelenlétét - ismertette, jelezve: a szemlék a vegetációs időszak kezdetéig, illetve a metszés elvégzéséig folytathatók.

"A helyzet komoly" - hangsúlyozta Nagy István, rámutatva arra: a növénybetegség ugyan az emberre nem jelent veszélyt, de megjelenése jelentős károkat okoz a szőlősgazdáknak és a borászoknak. A fertőzés megjelenése után a kormány 3,8 milliárd forintot különített el a védekezésre. Az összeg nagyjából felét a szüret utáni és a tavaszi növényvédőszeres kezelésre fordítják.

Nagy területen zajlik a helikopteres permetezés

- közölte a miniszter.

Az időjárás most segíti a védekezést, ugyanis a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca a fagypont közeli hajnali hőmérsékleten elpusztul - jegyezte meg.

Az agrárminiszter elmondta, a fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségeik térítésére legyenek jogosultak - tette hozzá.

Nagy a baj Magyarországon, országos akció indult

Nagy a baj Magyarországon, felszálltak a felderítő drónok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

