Rossz hírt kaptak a budapesti sofőrök: újabb helyeken válik fizetőssé a parkolás

2026-tól kezdve a XIV. kerület, vagyis Zugló több területén is fizetőssé válik a parkolás, mivel a helyi képviselő-testület megszavazta a bővítést.

Azzal indokolták a lépést, hogy a növekvő ingázás miatt lett szükség a fizetős parkolási zóna kiterjesztésére.

A döntés értelmében két díjköteles zónát érint a lépés:

Füredi lakótelep környékét, vagyis az Örs vezér tere–Fogarasi út–Vezér utca–Gvadányi út–Kerepesi út által határolt övezetet,

és a Erzsébet királyné útja–Csömöri út közötti területet, egészen a Rákospatak utca–Fűrész utca–Telepes utca–Lőcsei útig.

Az önkormányzat szerint egyre több ingázó parkolja le a járművét az érintett területeken teljesen ingyen, mikor munkába igyekeznek. Ezzel a helyi lakosság egyre nehezebben jut saját parkolóhelyhez. A képviselő-testület azt is kifejtette, hogy a helyi lakosságnak kedvezményesen járnak a parkolási engedélyek. A döntést a Fővárosi Közgyűlésnek is jóvá kell hagynia még, így legkorábban 2026 januárjában léphet életbe.

