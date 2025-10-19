Rossz hírt kaptak a budapesti sofőrök: újabb helyeken válik fizetőssé a parkolás

2026-tól kezdve a XIV. kerület, vagyis Zugló több területén is fizetőssé válik a parkolás, mivel a helyi képviselő-testület megszavazta a bővítést.
Azzal indokolták a lépést, hogy a növekvő ingázás miatt lett szükség a fizetős parkolási zóna kiterjesztésére.
A döntés értelmében két díjköteles zónát érint a lépés:
- Füredi lakótelep környékét, vagyis az Örs vezér tere–Fogarasi út–Vezér utca–Gvadányi út–Kerepesi út által határolt övezetet,
- és a Erzsébet királyné útja–Csömöri út közötti területet, egészen a Rákospatak utca–Fűrész utca–Telepes utca–Lőcsei útig.
Az önkormányzat szerint egyre több ingázó parkolja le a járművét az érintett területeken teljesen ingyen, mikor munkába igyekeznek. Ezzel a helyi lakosság egyre nehezebben jut saját parkolóhelyhez. A képviselő-testület azt is kifejtette, hogy a helyi lakosságnak kedvezményesen járnak a parkolási engedélyek. A döntést a Fővárosi Közgyűlésnek is jóvá kell hagynia még, így legkorábban 2026 januárjában léphet életbe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Betelt a pohár Trumpnál: keményen nekiment az amerikai országnak, egyre feszültebb a helyzet
Halált, pusztítást és káoszt emleget.
Ennek nem fognak örülni Kijevben: Trump elmondta, mi lesz az amerikai fegyverszállítással
Veszélynek teheti ki az országot.
Lagarde: Európa legerősebb hatalma olyan lépést tett, amire senki sem számított
Ez jelentős fordulat.
Figyelem, autósok: több jármű ütközött az M5-ös autópályán, baleset miatt zárták le a 7-es főutat
Több fennakadás nehezíti a közlekedést.
Nagy dolog készül Amerikában: így profitálhatsz belőle
Eltűnik egy láthatatlan ellenszél.
Zelenszkij kemény üzenetet küldött Moszkvának: ilyen ajándékot soha nem adunk az agresszornak
Reagált Putyin felvetésére.
Lesújtó előrejelzés érkezett: az IMF kimondta, hogy még meddig tarthat az ukrajnai háború
Továbbra is ropoghatnak a fegyverek.
Megvan a megállapodás a világ egyik legerősebb országában: ezzel minden megváltozhat
Nagy lépést tettek Tokióban.
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?