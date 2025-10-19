  • Megjelenítés
Szünetel a vonatközlekedés a győri állomáson, jelentős késésekre kell számítani
Gazdaság

Szünetel a vonatközlekedés a győri állomáson, jelentős késésekre kell számítani

Portfolio
Jelentős késésekre számítaniuk a győri fővonalon utazóknak vasárnap este, ugyanis a MÁV közlése szerint szünetel a vonatközlekedés Győr állomáson a biztosítóberendezés hibája miatt.

A MÁV hivatalos honlapján a következő értesítést tette közzé:

Győr állomáson szünetel a vonatközlekedés, biztosítóberendezési hiba miatt. A Győrt érintő vonalakon utazók az esti órákban jelentősen hosszabb eljutási időre, pólóbuszos átszállásra kell számítsanak.

Győrszentiván és Öttevény, Győrszabadhegy és Öttevény között pótlóbuszok szállítják az utasokat - közölték.

Előzménynek feltüntetik, hogy Győrnél biztosítóberendezési hiba lassítja a közlekedést, így a Győrt érintő vonalakon utazók az esti órákban késésekre, hosszabb menetidőre kell számítsanak. Ezután érkezett a hír, hogy Győrben szünetel is a vonatközlekedés.

Forgalmi változások:

  • a Győrből 18:25-kor a Keleti pályaudvarra induló Rába InterRégió (1943) nem közlekedik
  • a Győrből 19:38-kor a Déli pályaudvarra induló S10-es vonat (4921) helyett Győr és Győr-Gyárváros között pótlóbusz közlekedik (Győrben az Autóbusz-állomás 27-es kocsiállásáról indul)

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
budapest-jogosítvány-közlekedés-elektronikus-technológia-jármű-elektronika-támogatás-autóipar
Gazdaság
Jön az új európai jogosítvány-szabályozás, kedden szavaz az Európai Parlament
Pénzcentrum
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility