Tanárok ezrei keresnek már 1 millió forintnál többet

A teljesítményarányos bérezéssel már 6000 tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára vasárnap az MTI-vel.

Rétvári Bence közleményében kifejtette:

idén szeptembertől élesedett a tanárok teljesítményarányos illetményrendszere.

Az új életpályának fontos eleme, hogy a bér és a teljesítmény szorosabban kapcsolódik össze.

Tájékoztatása szerint az egymillió forint feletti fizetéssel rendelkező 6008 pedagógus közül 2189 nem vezető beosztású, 2014 igazgató és 1805 igazgatóhelyettes.

A tanári béremelés tavaly 32,2 százalékos, idén januárban 21,2 százalékos mértékű volt. Ezt növelte az idén szeptembertől folyósított teljesítménybér. Ez az igazgatók értékelése alapján megállapított teljesítményértékelés után járó illetményemelés. Az első megemelt bért október első napjaiban kapták meg a tanárok, tanítók - ismertette.

Az államtitkár hangsúlyozta: négy év alatt megduplázódott a tanárok, tanítók, óvónők bére, a tanári átlagbér idén eléri a 850 ezer forintot. Jelezte, hogy a béremelés folytatódik: januárban annyival fognak emelkedni a tanárbérek, amennyivel a diplomás bérek emelkedtek.

Akik pedig szívvel-lélekkel az átlagosnál többet foglalkoznak a diákokkal, azok magasabb fizetésre számíthatnak - közölte Rétvári Bence.

Bruttó 844 ezer forint lesz az átlagos tanárbér

